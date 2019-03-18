بالصور.. سيارات أوروبية انخفضت أسعارها أكثر من مرة خلال 2019

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خلال الأشهر الأولى من العام الراهن 2019، إعلان عدد من وكلاء علامات السيارات التجارية الأوروبية المنشأ داخل سوق السيارات المصري، عن تحريك في أسعار العديد من طرازات السيارات، وذلك بالتزامن مع تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ.

ومع بداية شهر يناير وحتى مارس الحالي لعام 2019، تراجعت أسعار بعض فئات من السيارات أكثر من مرة، لأسباب تتعلق برغبة وكلاء تلك العلامات التجارية في زيادة مبيعاتها من السيارات، والتخلص من المخزون قبل أن يتم طرح الطرازات الجديدة.

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سيارات أوروبية انخفضت أسعارها أكثر من مرة خلال 2019

فيات تيبو فيات

انخفضت أسعار سيارة فيات “تيبو” الإيطالية الصنع، منذ بداية شهر يناير السابق لعام 2019، وأصبح سعر الرسمي داخل سوق السيارات المصري يبدأ من 230.000 جنيهًا مصريًُا، بدلاً من 233.000 جنيهًا مصريًا، بخصم 3.000 جنيه.

وهي نفس النسبة من الخصم، التي تم طبقت على “الفئة الثانية” من تلك السيارة ليصبح السعر الرسمي لها داخل سوق السيارات المصري ما يقارب من 240.000 جنيهًا مصريًا، بالمقارنة بسعرها السابق 243.000 جنيهًا مصريًا.

سجلت نسبة التخفيض على الفئة الثالثة من السيارة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك إلى ما يقارب من 4000 جنيه، لتباع بسعر 299.000 جنيهًا مصريًا بدلاً من 303.000 جنيهًا مصريًا.

شهدت أعلى فئات من سيارات “تيبو” نسبة خصم سجلت ما يقارب من 5000 جنيهًا مصريًا، لتباع بسعر رسمي داخل السوق المصري 335.000 جنيهًا مصريًا، بدلاً من 340.000 جنيهًا مصريًا,

بعد مرور أسبوع واحد من التخفيضات التي أدرجها وكيل السيارات قدمت الشركة تخفيض جديد على فئات سيارات “تيبو” وأصبحت أسعارها تبدأ من 228.000 جنيهًا مصريًا بدلاً من 234.000 جنيهًا مصريًا، بخصم 6000 جنيه، وهي نفس النسبة التي طبقت على الفئة الثانية من سيارة تيبو ليصبح سعرها الرسمي ما يقارب من 238.000 جنيهًا مصريًا، بدلاً من 244.000 جنيهًا مصريًا.

سجلت نسبة التخفيض على الفئة الثالثة من سيارة تيبو، و المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، إلى نسبة 10.000 جنيه ، لتباع بسعر 293.000 جنيهًا مصريًا بدلاً من 303.000 جنيهًا مصريًا.

انخفضت أعلى فئة من سيارات “تيبو” سيدان بنسبة 11.000 جنيهًا مصريًا، لتباع بسعر 329.000 جنيهًا مصريًا بدلاً من 340.000 جنيهًا مصريًا.

كما أعلنت الشركة عن تخفيض أسعار “فئة تيبو الهاتشباك”، بما يقارب من 8000 جنيهًا مصريًا، لتباع بسعر 327.000 جنيهًا مصريًا بدلاً من 335.000 جنيهًا مصريًا.

فورد كوجا

صرحته شركة أوتو جميل، وهي الوكيل الحصري لعلامة فورد الأمريكية عن إدراج تخفيض على طراز “كوجا” أوروبي المنشأ بفئاتها الأربعة الخاصة بموديل عام 2018 خلال شهر يناير السابق لعام 2019، بواقع 75.000 جنيهًا مصريًا.

ويجدر هنا الإشارة قبل تطبيق التخفيضات على طراز كوجا الأوروبية المنشأ كأنت الأسعار تبدأ من 474.900 جنيهًا مصريًا للفئة القياسية، والفئة الثانية سجل سعرها ما يقارب من 549.900 جنيه،ًا مصريًا، والفئة الثالثة سجل سعرها ما يقارب من 624.900 جنيهًا مصريًا، أما بالنسبة للفئة الكاملة فقد كان السعر 674.900 جنيهًا مصريًا.

خلال مارس الحالي، أعلنت شركة أوتو جميل عن إدراجا تخفيضات جديدة على طرازات كوجا لعام 2019، لتباع الفئة “Trend الأولى” بسعر 499.900 جنيهًا مصريًا، بينما انخفضت أسعار الفئة Sport الثانية بما يقارب من 25.000 جنيهًا مصريًا، وبذلك يصبح سعرها الرسمي للسيارة 549.900 جنيهًا مصريًا بدلًا من 574.900 جنيهًا مصريًا.

أما بالنسبة للفئة الثالثة من سيارة “Titanium” فقدت نسبة 50.000 جنيهًا مصريًا من سعرها الرسمي السابق، وبعد التخفيض أصبحت تباع بسعر 599.900 جنيهًا مصريًا.

كما فقدت الفئة الرابعة “ST”، وهي الفئة الأعلى من سيارة كوجا نسبة 50.000 جنيهًا مصريًا من قيمتها السابقة لتباع بسعر رسمي 649.900 جنيهًا مصريًا مقارنة بسعر 699.900 جنيهًا مصريًا قبل إدراج تخفيض على سعر السيارة.

فيات بونتو

أعلنت شركة فيات كرايسلر عن إدراج تخفيضات على سعر السيارة بقيمة 10.000 جنيهًا مصريًا على “سيارة بونتو” بفئتيها، ليصبح سعر السيارة يبدأ من 205.000 جنيهًا مصريًا بدلاً من 215.000 جنيهًا مصريًا، وسجل سعر الفئة الأعلى منها بسعر 235.000 جنيهًا مصريًا بدلاً من 245.000 جنيهًا مصريًا.

خلال وقت سابق، أعلنت شركة فيات كرايسلر عن إجراء تخفيضات جديدة على أسعار السيارة بقيمة 1000 جنيهًا مصريًا، على الفئة الأولى من سيارة بونتو ليصل إجمالي تخفيضها ما يقارب من 11.000 جنيهًا مصريًأ، ليبدأ سعر السيارة من 204.000 جنيهًا مصريًا، بدلاً من 215.000 جنيهًا مصريًا.

أقرت شركة فيات كرايسلر إدراج تخفيض بشكل إضافي بقيمة تصل إلى 2000 جنيه على الفئة الأعلى منها لتباع بسعر 233.000 جنيهًا مصريًا بدلاً من 245.000 جنيهًا مصريًأ، ليصل إجمالي التخفيض إلى ما يقارب من 12.000 جنيهًا مصريًا.

أوبل جراند لاند

صرحت شركة المنصور للسيارات وهي من أحد وكلاء علامة شركة أوبل الألمانية داخل سوق السيارات المصري، عن إجراء تخفيض على سيارة “جراند لاند الكروس أوفر” خلال شهر يناير السابق لعام 2019.

وسجل التخفيض المدرج على السيارة ما يقارب من 30 ألف جنيهًا مصريًا، على الفئة الأولى من السيارة، وتم إدراج تخفيض بقيمة 40 ألف جنيه على الفئة الثانية، وتم إدراج تخفيض على الفئات الأعلى بواقع 35 ألف جنيه.

سجل السعر الرسمي للسيارة قبل إجراء التخفيض عليها ليبدأ سعر السيارة من 490.000 جنيهً مصريًا، والفئة الثانية سجل السعر الرسمي 530.000 جنيهًا مصريًا، وسجل سعر الفئة الأعلى ما يقارب من 580.000 جنيهًا مصريًا.

أعلنت شركة المنصور عن إجراء تخفيضات جديدة على أسعار السيارة الرياضية خلال شهر مارس الحالي لعام 2019، وأصبحت السعر الرسمي للسيارة داخل السوق المصري يبدأ من 475.000 جنيهًا مصريًا، ويصل إلى 510.000 جنيهًا مصريًا للفئة الثانية، بينما تباع الفئة الأعلى بسعر رسمي يقارب من 550.000 جنيهًا مصريًا.

فيات 500X

قدمت شركة فيات كرايسلر مصر، عن إدراج تخفيض مع بداية شهر يناير الجاري لعام 2019، على سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات “500X”، والتي سجلت ما يقارب من 22.000 جنيهًا مصريًا.

طرحت الشركة الفئة الأولى من السيارة بسعر جديد يبدأ من 392.000 جنيهًا مصريً، بدلاَ من 410.000 جنيهًا مصريًا، بنسبة تخفيض تصل إلى 18.000 جنيهًا.

كما أعلنت الشركة عن إدراج تخفيض على أسعار الفئة الأعلى من 500X، لتباع بسعر 488.000 جنيه، بعد أن كانت تباع بسعر 510.000 جنيه، بنسبة تخفيض تصل إلى 22.000 جنيه.

وعادت الشركة من جديد بإدراج تخفيضات جديدة على السيارة الرياضية لتبدأ من سعر 385.000 جنيه، بدلاً من 488.000 جنيه، بنسبة تخفيض تصل إلى 3.000 جنيه، ليصبح إجمالي التخفيض المدرج على سعر السيارة ما يقارب من 21.000 جنيه بدلاً من 18.000 جنيه.

كما أعلنت الشركة عن إدراج تخفيض جديد على أسعار الفئة الأعلى من 500X، لتباع بسعر 480.000 جنيه، بنسبة تخفيض إضافية تصل إلى 8.000 جنيه ليصل إجمالي التخفيض المدرج على سعر السيارة ما يقارب من إلى 30.000 جنيهًا مصريًا.

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