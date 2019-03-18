تراجع سعر صرف الدولار في 3 بنوك

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تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ، اليوم الإثنين الموافق 18 مارس من العام الحالي 2019 ، في 3 بنوك مع بداية التعاملات ، وذلك مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد ، حيث ارتفع سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس ، بينما استقر في 6 بنوك أخرى.

وفي بداية تعاملات اليوم ، انخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 17.33 جنيه للشراء ، و17.43 جنيه للبيع ، بينما تراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا ، في بنكي البركة والتعمير والإسكان ، إلى 17.34 جنيه للشراء ، و17.44 جنيه للبيع.

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وارتفع سعر صرف الدولار قرشا واحدا ، وذلك في بنك قناة السويس ، إلى 17.35 جنيه للشراء ، و17.45 جنيه للبيع ، بينما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي وكريدي أجريكول ، عند 17.33 جنيه للشراء، و17.43 جنيه للبيع.

أما في بنوك الأهلي ، مصرة، والإسكندرية ، فحافظ الدولار على مستواه عند 17.34 جنيه للشراء، و17.44 جنيه للبيع ، بينما استقر سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ، عند 17.40 جنيه للشراءو، و17.45 جنيه للبيع.