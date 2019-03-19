تعرف على.. إجراءات الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي

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أوضح التقرير النصف سنوي المقدم من الحكومة المصرية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، إلى البرلمان المصير تحت رئاسة الدكتور علي عبدالعال، عن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية من أجل العمل على توفير متطلبات الأمن الغذائي.

وأوضح التقرير أن الحكومة تسعى إلى توفير متطلبات الأمن الغذائي، من خلال العمل على زيادة المساحة المحصولية، إلى جانب العمل على زيادة القدرة التخزينية لمحصول القمح، والعمل على توفير مخزون آمن، وزيادة كفاءة التوزيع من السلع الأساسية الغذائية.

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إجراءات الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي

أوضح التقرير النصف سنوي للحكومة المصرية، خلال النصف الأول من العام المالي 2018/ 2019، على عمل الحكومة على توفير السلع الأساسية، مثل: القمح، والزيت بكميات كبيرة تكفى احتياجات الدولة المصرية لمدة أربعة أشهر.

وسوف يتم العرض بشكل تفصيلي لكافة إجراءات الحكومة المصرية من أجل العمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال محورين رئيسين.

المحور الأول: العمل على توفير استهلاك القمح وزيادة القدرة التخزينية

العمل على توفير استهلاك من محصول القمح، والعمل على زيادة القدرة التخزينية.

تدبير ما يقارب من 3 آلاف و805 طن من محصول القمح، بتكلفة تقديرية تقارب من 1.65 مليار دولار أمريكي، مما ساهم فى ضبط الأسواق المصرية، والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، وخفف أيضا من الضغط على الاستيراد بالعملة الأجنبية.

العمل على توفير كميات من محصول القمح التي، يتم استيرادها بما يقارب من 85 ألف طن، مما أدى إلى خفض معدلات الاستهلاك، وبالتالى تقليل فاتورة الدعم.

الانتهاء من صومعة برج العربي بإجمالي سعة تخزينية تقارب من 90 ألف طن، وتعد الصومعة من ضمن مشروعات إقامة صوامع خاصة بتخزين القمح، والغلال من أجل العمل على تحقيق الاستقرار الاستراتيجي الخاص بمخرون الأقماح في المحافظات المنشأ بها الصوامع، وكذلك المحافظات المحيطة بها، ومن أجل خدمة المطاحن الخاصة بالمحافظات، وبالتالي تقليل تكلفة النقل من الصوامع إلى المطاحن.

المحور الثاني: توفير متطلبات الأمن الغذائي

تسمين 14 ألف و455 رأس ماشية في إطار مشروع إحياء البتلو.

إقامة 8 مزارع مصرية، مشتركة مع الدول الافريقية.

إقامة مزرعة وزارة الزراعة على مساحة 20 ألف فدان في غرب محافظة المنيا، ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان.

إقامة مزرعة الإنتاج الحيواني بعدد 700 رأس من أجل إنتاج الألبان في مشروع غرب المنيا.

منح تراخيص جديدة لما يقارب من 7784 منشأة في أنشطة مزارع الإنتاج الحيواني ومصانع الأعلاف.

ترقيم ما يقارب من 919 ألف رأس ماشية، والتأمين علي 260 ألف رأس أخرى، فى إطار الجهود المبذولة للسيطرة علي الأمراض الوبائية.

العمل على تنفيذ حرث تحت التربة لحوالي 77.3 ألف فدان، وإضافة جبس زراعي بكمية بلغت 29 ألف طن لما يقارب من 14 ألف فدان، في إطار الجهود المبذولة لتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية.

توزيع أسمدة مدعمة على المزارعين بلغت ما يقارب من 1129 ألف طن.

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