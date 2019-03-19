اليوم.. سعر الدولار يتراجع بنحو 7 قروش أمام الجنيه في 4 بنوك

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شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، الموافق 19 مارس، تراجعًا ملحوظًا تراوح ما بين قرش إلى7 قروش في 4 بنوك عاملة في السوق المصرية، مع بداية تعاملات اليوم، ياتي هذا بالمقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر سعر الورقة الخضراء في 6 بنوك أخرى.

هذا وقد تراجع سعر الدولار بنحو قرشًا واحدًا في بنك قناة السويس ليصبح سعره 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

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بينما انخفض سعر الدولار الأمريكي بمقدار 4 قروش في بنك التعمير والإسكان ليسجل سعره 17.29 جنيه للشراء، و17.39 جنيه للبيع.

فيما هبط سعر الورقة الخضراء في بنك البركة، نحو قرشا واحدا، ويصبح سعره 17.34 جنيه للشراء، و17.44 جنيه للبيع.

كذلك انخفض سعر الدولار الأمريكي في بنك أبوظبي الإسلامي بنحو 5 قروش ليسجل 17.35 جنيه عند الشراء، و7 قروش عند البيع ليسجل 17.38 جنيه للبيع.

وقد شهد سعر الدولار الأمريكي استقرار في 6 بنوك أخرى وهي: بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

كما استقرت أسعار العملة الأمريكية في كلا من بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.