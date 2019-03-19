الإسكان تفتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم

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صرح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعى، عن فتح باب التقدم اعتباراً من اليوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الجاري، وحتى يوم 24 من شهر أبريل القادم لعام 2019.

وأكد أن من سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع، أو مستندات ملكية الأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى الصادر تحت رقم 61 في تاريخ 30/1/2019، بإعادة تخصيص مساحة تقدر بحوالي 59417.77 فدان أي ما يعادل 249604132.91 متر مربع، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى، لصالح “هيئة المجتمعات العمرانية الجديد”، من أجل إقامة مجتمع عمرانى جديد “مدينة سفنكس الجديدة”.

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وأعلن المهندس طارق السباع عن تُقدم كافة الطلبات إلى “جهاز مدينة سفنكس الجديدة”، على النموذج المُعد لهذا، والذى يتم صرفه بشكل مجاني من مقر الجهاز، ويتم تقديم كافة المستندات الدالة على الملكية “أصل من أجل إلاطلاع، صور”.

وأهاب نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، على جميع الشركات، أو الجمعيات، أو الأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع إلى جهاز المدينة.

وأكد في تلك الحالة تكون هناك “المخالفة”، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل فوري، وأوضح، “أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك حرصاً منها على الصالح العام، ومصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية”.

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