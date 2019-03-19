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انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة المصرية “الجنيه”، بين قرش و3 قروش، في سبعة بنوك مصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوى سعر الصرف خلال بداية تعاملات اليوم، بينما استقر سعر الصرف في 3 بنوك أخرى.

انخفاض جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه بـ 7 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

انخفض سعر الدولار الأمريكي بقيمة 3 قروش، ليسجل سعر الشراء ما يقارب من 17.25 جنيه، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.35 جنيه، في البنوك التالية:

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البنك الأهلي.

وبنك مصر.

والبنك العربي الأفريقي.

تراجع سعر الدولار بقيمة 3 قروض في بنكين

هبط سعر صرف الدولار الأمريكي بقيمة 3 قروش في البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس، حيث سجل سعر الشراء ما يقارب من 17.24 جنيه، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.34 جنيه.

انخفاض سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بقيمة قرشين، في بنك كريدي أجريكول ليسجل سعر الشراء ما يقارب من 17.26 جنيه، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.36 جنيه.

انخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بقيمة قرش

كما تراجع سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” بقيمة قرش واحد في بنك التعمير والإسكان، حيث سجل سعر الشراء ما يقارب من 17.28 جنيه، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.38 جنيه.

استقر سعر صرف الدولار في 3 بنوك

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند سعر الشراء 17.27 جنيه، وسعر بيع 17.37 جنيه.

استقر سعر الدولار في بنك البركة عند سعر الشراء 17.34 جنيه، وسعر البيع 17.44 جنيه.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند سعر الشراء 17.35 جنيه، وسعر البيع و 17.38 جنيه.

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