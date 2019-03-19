بيلي أوريوردان ينضم إلى برايت كوف لتولي منصب نائب الرئيس الأول لشؤون المبيعات الدولية

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أعلنت اليوم شركة “برايت كوف” (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمزNASDAQ: BCOV)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير الخدمات السحابية المتكاملة لمحتوى الفيديو، عن تعيين بيلي أوريوردان لتولي منصب نائب الرئيس الأول لشؤون المبيعات الدولية. سيقود أوريوردان، الذي يتخذ من لندن مقراً له، مؤسسات المبيعات في أستراليا وجنوب شرق آسيا ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وسيرفع التقارير الذي سيعدّها إلى الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الشركة.

وقال ريك هانسون، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في “برايت كوف” في هذا السياق: “بيلي خبير متمرس في مجال المبيعات ولديه سجل حافل في قيادة النمو وتحديث عمليات المبيعات في جميع أنحاء العالم. وبفضل خبرته المتعمقة وقيادته الحكيمة، نحن على ثقة تامة من أنه قادر على تحقيق القيمة المطلوبة فور توليه منصبه داخل المؤسسة”. وأضاف: “سيساهم سجل بيلي الحافل في قيادة المبيعات الناجحة في تزويد فريق المبيعات الدولية في ’برايت كوف‘ بالوضوح والتماسك والمواءمة اللازمة لتحقيق نمو أسرع وأكثر اتساقاً على الصعيد العالمي”.

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وتعليقاً على منصبه الجديد، قال أوريوردان: “’برايت كوف‘ هي الشركة الرائدة بدون أدنى شك في محتوى الفيديو على الإنترنت، فهي جاهزة بأفضل ما يكون لمساعدة العملاء على إدراك فعالية الفيديو”. وأضاف: “يسرني للغاية الانضمام إلى فريق مبيعات ’برايت كوف‘ الدولية ومواجهة التحدي المتمثل في توسيع بصمتنا العالمية بالتزامن مع مساعدة الشركة على تحقيق النمو الهائل المرجو. كما إنني أتطلع قدماً إلى العمل مع عملائنا حول العالم لتقديم تجارب فيديو فريدة فعلياً ومساعدتهم على تحقيق النجاح المطلوب في شركاتهم”.

لمحة عن بيلي أوريوردان

ينضم بيلي أوريوردان إلى “برايت كوف” قادماً من “سي إيه تكنولوجيز” حيث كان يشغل منصب المدير العام لشؤون الخدمات العالمية ويدير عملية بقيمة 300 مليون دولار بالتعاون مع فرق في 80 دولة. عند توليه هذا المنصب، قاد أنشطة تحويل الخدمات الخاصة بالشركة، وقام بتطوير نموذجاً جديداً لطرحه في السوق بما في ذلك إنشاء فريق مبيعات متفاني، وتحديث العملية لترّكز بشكل كامل على البرمجيات كخدمة.

وقبيل انضمامه إلى “سي إيه تكنولوجيز”، شغل أوريوردان منصب نائب الرئيس الأول لشؤون الخدمات العالمية في شركة “آب دايناميكس”، وهو مزود لبرمجيات إدارة أداء التطبيقات الرائدة في السوق. وكان عضو من أعضاء فريق الإدارة الذي باع الشركة أحادية القرن إلى شركة “سيسكو سيستمز” مقابل 3.7 مليار دولار في عام 2017. تولى بيلي عدة مناصب قيادية في شؤون المبيعات الإقليمية والعالمية في أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك “بي إم سي سوفتوير” و”سان مايكرو سيستمز” و”آي بي إم”. يجلب أوريوردان خبرته العالمية المتعمقة إلى الشركة بعد أن عمل وأمضى حياته في الولايات المتحدة الأمريكية ودبي وسنغافورة وهونغ كونغ، إلى جانب كونه ضليع في فهم كيفية قيادة النمو وتحويل الأعمال عبر الفرق الفعلية والعملاء الموزعين.