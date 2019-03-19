فوربس وبيزي إنترنت تطلقان فوربس8، شبكة الفيديو الرقمي في غانا

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أعلن اليوم كل من “فوربس” و”بيزي إنترنت” عن توافر “فوربس8″، وهي شبكة رقمية تضمّ أكثر من 2000 مقطع فيديو مصمم لإلهام جميع جوانب رحلة رائد الأعمال.

وقامت “بيزي إنترنت” على مدار 18 عاماً ببناء إرث قوي يتمثل في تمكين عملائها ودعم الشركات- وبخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم- من النمو وتحقيق إمكانياتها المثلى. وستساعد شراكة “فوربس8” الاستراتيجية مع “بيزي إنترنت” على زيادة التركيز بمزيد من التفصيل وإضافة أبعاد جديدة.

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وتقدم “فوربس8” المعلومات، والإرشادات، والنصائح، والأدوات اللازمة لمساعدة رواد الأعمال على بدء أعمالهم وتسريع نموهم. وبالاستفادة من خبرة “فوربس” التحريرية في مناصرة الرأسمالية الريادية، تضم “فوربس8” مقطع فيديو يسلّط الضوء على أفضل العقول في مجال الأعمال التجارية- مصنفة جميعها إلى أربعة محاور مميزة: الإلهام، والانطلاق، والنمو، والتأثير. وتوفر إمكانيات التعلم الآلي الذكي/الذكاء الاصطناعي تجربة مخصصة على نطاق واسع، مما ينشئ قوائم تشغيل مخصصة بناءً على احتياجات وتفضيلات تأهيل الأفراد.

وقال توماس براين- مينساه، رئيس شؤون التسويق لدى “بيزي إنترنت” في هذا السياق: “تعتبر ريادة الأعمال طريقة تفكير بقدر ما هي نوع من الأعمال”. وأضاف: “على الرغم من وجود فوراق محلية هامة، إلا أنه يوجد الكثير من القواسم المشتركة العالمية بين أصحاب الأعمال، وتساعد ’فوربس8‘ على سد الفجوة والشراكة مع رواد الأعمال في كل خطوة من الطريق. ونحن متحمسون لدعم رواد الأعمال في غانا من خلال هذه الخدمة الجديدة”.

ومن جهته، قال توم ديفيس، الرئيس التنفيذي لشؤون النمو لدى “فوربس”: “تدافع ’فوربس‘ باستمرار عن أولئك الذين حققوا النجاح والذين يطمحون لتحقيق النجاح، وسيتردد محتوانا على مسامع مجتمع رواد الأعمال المزدهر في جميع أنحاء غانا. ويعني مجتمع رواد الأعمال المتنامي في غانا، بمساعدة الخطة الوطنية لريادة الأعمال والابتكار الخاصة بالحكومة، أن هناك حاجة هائلة لشبكة تقدم المشورة التجارية حسب الطلب. وتملأ ’فوربس8‘ ذلك الفراغ مع توفير الحس المجتمعي مع الآخرين الذين يخوضون نفس الرحلة”.

هذا وتعتبر “فوربس8” شراكة عالمية بين “فوربس” و”إيه دبليو3 ميديا”، والتي يعتبر مؤسسها أموس وينبوش الثالث رائد أعمال بارز متعدد المشاريع وصاحب رؤية قام ببناء الكثير من منصات التكنولوجيا التي توجت ببناء عشرات الشراكات مع شركات الاتصالات على نطاق عالمي. والأهم من ذلك انه يستفيد من خبرته ومعرفته كرائد أعمال ناجح لإنشاء الخبرات والخدمات والمنتجات مثل “فوربس8” لمساعدة الناس على تحقيق أحلامهم الشخصية والمهنية.

وقال وينبوش في هذا السياق: “تعتبر ’بيزي إنترنت‘ الشريك الإستراتيجي المناسب لإطلاق ’فوربس8‘ لأنها تشاطرنا المهمة نفسها المتمثلة في المساعدة على تعزيز نمو ريادة الأعمال والوصول إلى الفرص في جميع أنحاء المنطقة”. واضاف: “تضمّ ’فوربس8‘ وجهات نظر من أفضل المفكرين في مجال الأعمال التجارية من جميع أنحاء غانا والعالم والتي تنطبق على جميع جوانب رحلة رائد الأعمال أو قائد الأعمال أو مالك شركة صغيرة الحجم. وقمت بإنشاء العديد من الشركات متعددة الجنسيات على مدار السنوات العشر الماضية، ومن خبرتي، يمكنني القول أن الابتكار قد يكون رحلة وحيدة ومخيفة ومنعزلة ومثيرة في الوقت نفسه. ولهذا السبب قمت ببناء ’فوربس8‘ للمساعدة على دعم وتجهيز وتزويد المبتكرين والجهات الفاعلة المحيطة بهم. إنه حقاً امر ملهم ولا يقدر بثمن”.