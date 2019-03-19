جملون يستمر في تغيير وجه سوق النشر العربي بعد جولة تمويل ناجحة بقيمة تجاوزت 10 مليون دولار

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أعلن جملون، وهو أكبر متجر إلكتروني للكتب العربية في الشرق الأوسط، اليوم أنّه اختتم المرحلة الأولى من جولته التمويلية للسلسلة B، جامعًا استثمارات بقيمة تجاوزت 10 مليون دولار من مستثمرين حاليين وجدد. وهذا المبلغ هو أكبر مبلغ يتمكن من جمعه متجر إلكتروني مختص بنشر الكتب العربية.

وقد تمكن جملون في جولة التمويل الأخيرة من تأمين استثمارات جديدة من مستثمرين حاليين، مثل ومضة كابيتال، وأراميكس، ومن مستثمرين جدد مثل شركة أنوفا للاستثمار، و500 فالكونز، وإنديفور كاتاليست وغيرهم. من الجدير بالذكر أن هذه الجولة تعكس وجود اهتمام كبير من قبل المستثمرين ووجود طلب على المحتوى العربي ومنصات التجارة الإلكترونية.

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سيستخدم جملون الموارد المالية التي جمعها في تعزيز انتشاره في سوق الكتب العربية وتعزيز وصول الزبائن إليه على الصعيد العالمي، كما أنّ هذه الموارد ستحفّز جملون للاستمرار في تغيير وجه قطاع النشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيعمل جملون أيضًا على إكساب خدمة “الطباعة عند الطلب” المبتكرة مزيدًا من الزخم، علمًا أن هذه الخدمة قائمة حاليًا وقادرة على طباعة ما يزيد عن مليوني كتاب بمعدل أقل من خمس دقائق للكتاب الواحد. وتتيح هذه الخدمة، على الصعيد العالمي، وصولاً فوريًا إلى آلاف الكتب العربية والناشرين العرب بأسعار تنافسية وجذابة.

تأسّس متجر جملون عام 2010 على يد رائد الأعمال والرئيس التنفيذي للشركة، علاء السلال، ويوفر حاليًا ما يزيد عن 10 ملايين مؤلَّف باللغتين العربية والانجليزية. ولدى جملون في الوقت الحالي شراكات مع أكثر من 3000 ناشر عربي و27000 ناشر انجليزي، وخلال عام 2018 باع كتبًا لعملاء في 111 دولة ، ويقدر حجم سوق النشر في المنطقة العربية بـ 1.7 مليار دولار. وقد نمت إيرادات جملون بما يزيد عن 7 أضعاف مقارنة بعام 2013 ، كما أن 15 بالمائة من كتبه تباع خارج الشرق الأوسط. يقول مؤسس جملون والرئيس التنفيذي له، علاء السلال: “نشعر بسعادة غامرة لننهي هذه الجولة محافظين على المستثمرين الذين دعمونا منذ بداياتنا. إن استقطاب مزيد من رواد الصناعات على المستويين الإقليمي والدولي سيمهد لنا الطريق لنصبح أقوى منصة عالمية للكتب العربية”. واستطرد قائلاً: “إن قدرتنا على خدمة زبائننا حول العالم عبر خمسة مراكز توزيع لجملون ستنمو أكثر بفضل اعتمادنا على تحليل بيانات عملائنا والسوق للنهضة به وبخدماتنا نحو الأفضل”.

فادي غندور، الرئيس التنفيذي لومضة كابيتال، علق على الجولة قائلاً: “نحن سعيدون بتولي قيادة جولة التمويل هذه وباستمرار دعمنا لمهمة جملون المتمثلة بتغيير وجه صناعة النشر والتوزيع في المنطقة. تعد خدمة الطباعة عند الطلب مثالاً على تطور صناعة النشر والتوزيع، وجملون على أتم الاستعداد للاستفادة من هذا التطور لتوسعة أعمالها”.

وصرحت المهندسة نوف الجريوي، المدير التنفيذي لشركة أنوفا للاستثمار، قائلة: “إننا ننظر إلى المبادئ التي أسس عليها جملون على أنها عربة تخترق حواجز تبادل المعرفة في المنطقة، وستعمل استثماراتنا على تنمية هذه المبادئ وتعزيز صدارة جملون للسوق السعودي. إن هذه الاستثمارات ما هي إلا البداية، وسيستمر جملون بتحقيق نمو هائل مع الزمن”.