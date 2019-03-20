غرفة التطوير العقاري تحذر من تأثير القيمة المضافة على القطاع التجاري

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صرح رئيس مجلس مجموعة عربية القابضة ورئيس غرفة صناعة التطوير العقاري المهندس طارق شكري، “إن الضرائب التي من المقرر فرضها على القطاع التجاري سوف تدمر تلك الصناعة بشكل عاجل”.

وأوضح طارق شكري، “أنه جرى فرض نسبة تقارب من 14% ضريبة القيمة المضافة، على بعض المحلات التجارية، التي تتمتع بالشهرة، والموجودة داخل المولات الكبرى، دون غيرها من من المحلات الموجودة أسفل العمارات”.

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لفت، إلى أن تلك الضريبة سوف تضر القطاع التجاري واستثماراته، وأعرب المهندس طارق شكري، عن تخوفه من تحول “الوحدات السكنية بالمدن الجديدة إلى نشاط تجاري مما يؤدي إلى تدمير فكرة المدن الجديدة”.

وطالب رئيس غرفة التطوير العقاري من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من الوقوف إلى جانب المطورين العقاريين من أجل مواجهة تحول الوحدات السكنية إلى محلات تجارية.

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