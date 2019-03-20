البنك الأهلي يمد ساعات العمل في ٦٤ فرعا حتى الساعة السادسة مساءً.. تعرف على السبب

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أصدرت إدارة البنك الأهلي المصري بيانا ظهر اليوم الأربعاء، الموافق ٢٠ مارس، اضمن قرارا هاما من إدارة البنك يفيد أنه تقرر مد ساعات العمل في عدد 64 فرعاً للبنك في مختلف المحافظات حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك في إطار حرص إدارة البنك على القيام بدورها الوطني في خدمة الاقتصاد المصري.

وجاء في بيان البنك الأهلي الصادر عنه منذ قليل، ما أكد أن هذا القرار جاء من أجل دعم البنك لمصلحة الضرائب المصرية وتحصيل مستحقاتها من الممولين خصوصا في فترتي ذروة الإقرارات الضريبية خلال شهري مارس وأبريل من كل عام.

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جديربالذكر أأن أموال ومستحقات مصلحة الضرائب يتم تحصيلها إلكترونياً، وتم تحصيل تلك المبالغ بطرق ميسرة سعياً للتخفيف عن المواطنين او الممولين، حيث تقوم جميع الفروع التابعة للبنك الأهلي في جميع المحافظات بتقديم خدمة التحصيل.

وأشار بيان الأهلي أن تطبيق قرار مد ساعات العمل حتى الساعة السادسة مساءً في تلك الفروع سيكون في الفترة من 24 وحتى 31 مارس الجاري، ومن 21 إلى 30 ابريل القادم 2019، وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” عناوين فروع البنك الأهلي المصري التي سوف يستمر العمل بها حتى السادسة مساءاً.

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