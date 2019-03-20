وكيل سوزوكي يعلن عن خفض أسعار سيارات “إرتيجا” 2019

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صرحت “شركة مودرن موتورز للسيارات”، وهي من وكلاء علامة سوزوكي بمصر، عن تحريك جديد في أسعار طراز “إرتيجا” التي تنتمي لفئة السيارات “MPV”، سباعية المقاعد العائلية متعددة الاستخدامات.

وانخفضت أسعار سيارة “سوزوكي إرتيجا موديل عام 2019″، التي تتوفر في السوق المصري المحلي للسيارات بفئة واحدة من التجهيزات، بواقع يقارب من 10.000 جنيه ، ليصبح سعر السيارة الرسمي داخل السوق المصري ما يقارب من 296.000 جنيهًا مصريًا، بدلًا من 306.000 جنيهًا مصريًا.

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وبعد الإعلان عن تراجع سعر السيارة سوزوكي إرتيجا، تنضم السيارة إلى قائمة السيارات الـ 19 سيارة التي انخفضت أسعارها خلال شهر مارس الجاري لعام 2019، والتي ينتمي معظمها إلى العلامات الآسيوية والكورية.

تتميز سيارة “سوزوكي إرتيجا”، بأبعادها التي تتناسب مع الطرق المصرية، حيث يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض ما يقارب من 185 مم، وطول السيارة يقارب من 4.265 مم، وعرضها يصل إلى 1.695 مم، إلى جانب وجود قاعدة عجلات السيارة تبلغ 2.740 مم، وإطارات قياس 15، ووزن السيارة يصل إلى 1.770 كيلوجرام.

مميزات سيارة سوزوكي إرتيجا

وتمتلك سيارة سوزوكي إرتيجا باقة من تجهيزات الأمان، وفي مقدمة تلك التجهيزات وجود فرامل “ABS”، التي تمنع انزلاق السيارة، ويتم اغلاق التيل، وفرامل EBD لتوزيع قوى الفرامل على كافة عجلات السيارة، السيارة بها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ودعامات ضد الصدمات، إلى جانب وجود أقفال أمان في السيارة من الخلف، إلى جانب وجود نظام إيموبليزر بالسيارة لحمايتها ضد السرقة.

وتعمل سيارة سوزوكي إرتيجا بمنظومة دفع مكونة من محرك رباعي السلندرات، بسعة 1.4 لتر بقوة تصل إلى 95 حصان، عند 6000 لفة بالدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك يتكون من 4 سرعات.

ويتوفر بالسيارة مجموعة من وسائل المساعدة الخاصة بالسائق مثل وجود فوانيس الضباب الأمامية، ومذيب للسقيع في الزجاج الخلفي للسيارة، إلى جانب وجود إشارات في المرايا الجانبية، وعجلة قيادة متعددة المهام، وامكانية التحكم في المصابيح الأمامية للسيارة.

يوجد أيضا بالسيارة وسائل الرفاهية في المقصورة مثل وجود كمبيوتر للرحلات، وجود تكييف ثنائي أمامي، وخلفي، إلى جانب وجود مساند رأس خلفية وأمامية، مع إمكانية التحكم في زجاج السيارة بلمسة واحدة، إلى جانب وجود نظام زر تشغيل، وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى وجود نظام صوتي ومشغل أقراص مدمجة، إلى جانب وجود مدخل AUX، ومدخل USB.

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