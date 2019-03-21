أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى لها في 3 أسابيع

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شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، الموافق 21 مارس، أرتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مع استبعاد مجلس الاحتياطي الاتحادي أي رفع لأسعار الفائدة في العام الحالي، في نفس الوقت ذكى الخفض المفاجئ لتوقعات النمو .الأمريكي المخاوف المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، هذا وفق ما ذكرت وكالة رويترز

كذلك نجد أن معدن البلاديوم قد وصل لمستوى قياسي مرتفع يرجع إلى دعمه من نقص طويل الأمد في المعروض بالسوق.

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لكن بحلول الساعة 06:25 بتوقيت جرينتش، سجل السعر الفوري للمعدن الأصفر ارتفاعًا بنسبة 0.5% ليصل السعر إلى 1318.31 دولار للأوقية هذا بعد أن اقترب الذهب من أعلى مستوياته منذ فبراير الماضي عند 1319.02 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

كذلك صعد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.3% إلى 1318.40 دولار للأوقية، بينما قام مجلس الاحتياطي بخفض توقعات النمو والبطالة والتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين توقف مساعي البنك المركزية المستمرة منذ ثلاث سنوات لتشديد السياسة النقدية بشكل مفاجئ، مستبعدا أي رفع لأسعار الفائدة هذا العام، حيسب رويترز.

وتراجع الدولار بشكل حاد في ظل ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية عقب قرار مجلس الاحتياطي، أمس الأربعاء، حتى وصل عائد سندات 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في 14 شهرا.

وقد أثر انخفاض أسعار الفائدة على السندات سلبًا على الدولار وعوائد السندات، بينما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر أي عائد.

ذيكر أنه من وسط المعادن النفيسة الأخرى غير الذهب، فقد ارتفع معدن البلاديوم في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1608.46 دولار للأوقية، بعدما اقتربت من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1619.81 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وأشار المحللون الاقتصاديون إلى إن الحظر المحتمل الذي قد تفرضه روسيا، وهي المنتج الكبير لهذا المعدن، على صادرات المعادن النفيسة المستعملة والبقايا المعدنية ما أذكى المخاوف في السوق التي تشهد شحًا في المعروض بالفعل، وهو ما دفع الأسعار إلى الصعود لمستويات قياسية، وفق ما ذكرت رويترز.

وأضاف المحللون أن الحظر المحتمل ساهم أيضًا في صعود البلاتين إلى أعلى مستوى له منذ مارس الجاري إلى 871.25 دولار للأوقية.

هذا ويتجه المعدن نحو تحقيق مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، مرتفعًا 0.8% إلى 866 دولارا للأوقية.