التفاصيل كاملة.. عن اجتماع السيسي مع الحكومة لإصلاح الأجور ورد أموال المعاشات

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اجتمع اليوم الخميس رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة إيهاب أبو عيش.

راضي: اجتماع الرئيس مع الحكومة تناول استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، “أن اجتماع الرئيس مع الحكومة اليوم قد تناول استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية خلال العام المالي 2019/ 2020.

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المالية: الملامح الرئيسية للموازنة العامة تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي بنسبة 6%

عرض خلال فعاليات الاجتماع السيد وزير المالية الدكتور محمد معيط الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية، وأوضح أنها تستهدف العمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي بنسبة مئوية تصل إلى 6%، وكذلك العمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب تصل إلى 800/ 900 ألف فرصة عمل من خلال تقديم الدعم اللازم إلى القطاعات الصناعة والتصدير.

وأكد وزير المالية أن مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية يهدف أيضا إلى خفض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة من نسبة 8.3% إلى نسبة 7.2 % من الناتج المحلي مع العمل على تحقيق فائض أولي للموازنة بنسبة مئوية تصل إلى 2% من الناتج المحلى، إلى جانب العمل على خفض نسبة الدين العام إلى نسبة 89% من الناتج المحلي، والعمل على زيادة الإنفاق على الاستثمارات في مجالات التعليم، الصحة، والعمل على زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات التي تعد أولى بالرعاية.

مدبولي: الحكومة حريصة على متابعة مراحل إعداد الموازنة العامة المصرية

وخلال فعاليات اجتماع اليوم، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الحرص الشديد التي توليه الحكومة من أجل على المتابعة بشكل دقيق لكافة مراحل إعداد الموازنة العامة المصرية، مع الاستمرار في العمل على التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الأمر.

قامت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد باستعراض الملامح الرئيسية الخاصة بخطة التنمية المستدامة لعام 2019/ 2020، التي ترتكز على “استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030″، والتي تتضمن العمل على زيادة الاستثمارات العامة في المجال الصحي، والمجال التعليمي، إلى جانب العمل على زيادة الاستثمارات في مجالات الإسكان، والنقل، والتنمية المحلية.

الرئيس يوجه الحكومة بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الحكومة المصرية من أجل سحب الاستشكال على الحكم الصادر من “المحكمة الإدارية العليا” بجلسة 21 من شهر فبراير لعام 2019 بشأن “العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات”،، وقد تم عرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة من أجل استطلاع الرأي في بيان التسوية تبعًا لمنطوق الحكم المشار إليه.

كما وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيام وزارة المالية المصرية برد إجمالي المديونية المستحقة الخاصة بـ صناديق المعاشات طرف “وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي”، من خلال العمل على إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/ 2020.

الرئيس يناقش المقترحات الخاصة بإصلاح منظومة الأجور

كما ناقش السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المقترحات الخاصة المقدمة من قبل “اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور”، ووجه الرئيس الحكومة المصرية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق خلال 1 من شهر يوليو لعام 2019.

كما أشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أشاد خلال فعاليات الاجتماع بتحسن المؤشرات الاقتصادية، والمالية المختلفة، والثقة المتزايدة التي يحظى بها اقتصاد جمهورية مصر العربية من قبل المؤسسات الدولية، وفي ضوء قيام مؤسسة “فيتش” الدولية، التي تعد من أكبر مؤسسات التي تعمل في مجال التصنيف الائتماني في العالم، بالإعلان عن رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية إلى “B+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يدلل على نجاح جهود الدولة المصرية في العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

كما أشار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن طريق الإصلاح الاقتصادي المصري، على الرغم من صعوبته لكنه كان حتمياً من أجل الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين المصريين موجهاً في ذلك السياق التحية والتقدير إلى الشعب المصري لتحمله أعباء الإصلاح الاقتصادي بصبر وشجاعة.

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