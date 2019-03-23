“هاربور فيست” تستثمر في ثلاثة صناديق تديرها “كورسير إنفراستراكتر بارتنرز”

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أعلنت اليوم “كورسير إنفراستراكتر بارتنرز” (المشار إليها فيما يلي بـ “سي آي بيه”)، الشركة العالميّة المتخصصة في الاستثمار بالبنى التحتيّة والتابعة لشركة “كورسير كابيتال” (المشار إليها فيما يلي بـ “كورسير”)، أن “هاربور فيست بارتنرز” (المشار إليها فيما يلي بـ”هاربور فيست”)، وهي مستثمرة مؤسسية رائدة ونشطة في مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية حول العالم، استثمرت في ثلاثة صناديق جديدة تديرها “سي آي بيه” وأنشئت لنشر رؤوس المال في قطاعات الطيران والموانئ والطرق.

وفي مطلع هذا العام، أغلقت الصناديق الجديدة التابعة لشركة “سي آي بيه” عمليات الاستحواذ على حصص الأسهم في ثلاث شركات تتمتع بمنصات وهي- “فانتج إيربورت جروب”، ومتعهدة الشحن والتفريع في محطات الحاويات في أستراليا “موانئ دبي العالمية أستراليا”، والمشغل الإسباني للطرق برسم المرور “إيتنيري انفرايستروكتوراس” – من قبل العديد من المساهمين في البيع بما في ذلك “جيتواي إنفراستراكتر إنفاستمنتس”، وهي أداة عريق تديرها “سي آي بيه”. وتأتي استثمارات “هاربور فيست” من مجموعة طويلة الأجل من رؤوس الأموال المؤسسية المخصصة لدعم رعاة أسهم البنية التحتية مثل “سي آي بيه”، ومن شأنها أن تؤدي دوراً هاماً في تنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بـ”سي آي بيه” لجميع المنصات الثلاثة.

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وقال هاري آر راجان، مدير عام “كورسير” ورئيس “سي آي بيه”، في هذا السياق: “يسرّنا الترحيب بـ’هاربور فيست‘ كمستثمر رائد في صناديقنا الجديدة. تتمتع ’هاربور فيست‘ بسمعة قوية وسجل حافل في العمل مع الشركاء العامين في مجال البنية التحتية، لذا نتطلع قدماً إلى إقامة علاقة طويلة الأمد ومثمرة معها”.

ومن جهته، قال كيفن وارن شيندل، المدير الإداري في “هاربور فيست”: “نحن متحمسون للشراكة مع شركة ’كورسير‘ للقيام بهذا الاستثمار، لأننا نعتقد أن حافظة أصول البنية التحتية عالية الجودة التي يديرها فريق ’كورسير‘ من خبراء الاستثمار المخضرمين تمثل استثماراً جذاباً لاستراتيجية البنية التحتية الخاصة بـ’هاربور فيست‘. وإننا نتطلع إلى العمل مع ’كورسير‘ وفرق الإدارة فيها لمواصلة النمو في استثمارات كل من المنصات على المدى الطويل”.