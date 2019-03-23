سوزان أوكس تنضم إلى بيه إس بي لتولي منصب الرئيس العالمي لشؤون الخدمات المالية

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أعلنت اليوم “بيه إس بي”، وهي شركة استشارية عالمية قائمة على الأبحاث، عن انضمام سوزان أوكس إلى الشركة لتولي منصب نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي لشؤون الخدمات المالية، بمفعول فوري. وانطلاقاً من مقرّ إقامتها في نيويورك، ستتولى أوكس مسؤولية التطوير العالمي لممارسات الخدمات المالية، وستساهم أيضاً في الممارسات الأخرى الخاصة بالقطاع.

وقال مايك تشاتر، الرئيس التنفيذي لشركة “بيه إس بي”، الذي تعمل سوزان أوكس تحت إشرافه المباشر: “نفخر بالعلامات التجارية الرائعة التي نتعاون معها حالياً في القطاع المالي. وبفضل خبرة سوزان المالية في القطاعين العام والخاص، سنتمكن من تقديم المزيد من الأفكار المفيدة لشركائنا الحاليين والمستقبليين. ويسرنا أن نُرحب بسوزان أوكس، ونحن متحمسون للاستفادة من الخبرة المعمّقة التي ستجلبها للشركة”.

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وتتمتع أوكس بخبرة امتدت على مدى عقدين من الزمن في القطاع المالي – سواء في عملها كممارسة أو واضعة سياسات. وشغلت مؤخراً منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ذا بتر بانكنج بروجكت”، التي تعمل مع الممارسين والهيئات التنظيمية وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز وقياس أفضل الممارسات في القطاع. وتشمل المناصب المالية السابقة التي تولتها سوزان مناصب قيادية عليا في الحكومة في وزارة الخزانة الأمريكية وفي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إضافة إلى أدوار استثمارية في شركة “جي بيه مورغان” لإدارة الاستثمار وشركة “سوليرا كابيتال” للأسهم الخاصة.

تتمتع أوكس بخبرة معمّقة في استراتيجيات الشركات، حيث عملت سابقاً في شركة “دبليو بيه بيه” بصفتها مدير الشؤون الإدارية بالإنابة لـ”براند أسيت كونسلتينج”، وهي إحدى شركات “يونغ آند روبيكام براندر”. وعند توليها هذا المنصب وفي استشاراتها اللاحقة، قدمت سوزان المشورة للعملاء – ابتداءً من الشركات المدرجة على قائمة “فورتش 50” ووصولاً إلى الشركات الناشئة – فيما يخص استراتيجية السوق والعلامات التجارية والرسائل.

وتعليقاً على منصبها الجديد، قالت أوكس: “في عالم مليء بالبيانات، ما يحتاجه صناع القرار في الشركات اليوم هو الأفكار الاستراتيجية القابلة للتنفيذ المستخرجة من هذه البيانات. ولطالما كانت ’بيه إس بي‘ رائدة في الجهود المبذولة في هذا القطاع، حيث ساعدت العملاء على التفاعل بشكل فعال مع أصحاب المصلحة لتعزيز أعمالهم. وأتطلع إلى العمل مع فريق ’بيه إس بي‘ وقائمة عملائها المرموقين في جميع أنحاء العالم”.

وتُعتبر سوزان أوكس متحدثة ومعلقة دورية، ولها إطلالات منتظمة على قنوات تلفزيونية مثل “سي إن بي سي”، و”إم إس إن بي سي”، و”فوكس بزنيس”. كما نُشرت مقالات لها في مجلة “نيويورك تايمز” و”هارفارد بزنيس ريفيو”، من بين أمور أخرى. وحصلت سوزان على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال وعلى شهادة بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ديوك.