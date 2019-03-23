بدء التعديلات النهائية لهيكل الأجور.. المالية: إدراج علاوات المعاشات الخمس بالموازنة الجديدة

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أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه سوف يتم إدراج علاوات المعاشات الـ 5 في الموازنة العامة الجديدة.

تأتي تلك الخطوة تنفيذًا التكليفات الصادرة عن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بشأن الأجور والمعاشات.

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وأكد وزير المالية أنه سوف يتم تشكيل “لجنة مشتركة”، من وزارة المالية المصرية، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للعمل على تحديد الإجراءات اللازمة من أجل سداد المديونيات المستحقة إلى صندوق المعاشات بشكل تدريجي، تبعًا لشرائح المالية متتابعة.

وأشار وزير المالية أنه سوف تتم جدولة المديونية، تبعًا للدراسة الاكتوارية التي يتم خلال الوقت الراهن العمل على إعدادها.

وأعلن وزير المالية، أنه “تم وضع تصور مبدئى من أجل تعديل الأجور، وتم عرضه على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي طلب إجراء بعض التعديلات التى يتم العمل على تنفيذها خلال شهر، وإعادة عرضها على الرئيس، تمهيدا لإقرارها”.

وأشار الوزير، “أن لجنة هيكلة الأجور يتم العمل فيها بالاتفاق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بهدف الوصول إلى معالجة الخلل الراهن فى الأجور، والعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن إجمالى الأجور للعاملين في الدولة المصرية بموازنة العام المالي الراهن 2018/ 2019 تقدر بحوالي 270 مليار، و89 مليون، في مقابل 239.9 مليار جنيهًا مصريًا في موازنة العام المالى السابق، بزيادة تقدر بحوالي 30 مليار جنيهًا مصريًا من أجل تشكل اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة مئوية تصل إلى 18.9% من إجمالى المصروفات في مشروع الموازنة.

كلفت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، الإدارة القانونية في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسحب الاستشكال المقدم على حكم “المحكمة الإدارية العليا”، بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات.

كما أمرت بتشكيل لجنة تضم مسؤولين من “هيئة التأمينات”، والمستشارين القانونيين، من أجل البدء في خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية إلى قسمي التشريع والفتوى التابعين إلى مجلس الدولة.

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