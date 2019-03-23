بعد تراجعه أمس.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

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شهدت أسعار الذهب استقرارا سعريا ، خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 23 مارس من العام الحالي 2019 ، حيث استقرت عند أسعار أمس الجمعة.

سكرتير عام شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة ، نادي نجيب ، قال في تصريحات صحفية عنه اليوم السبت ، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ، سجل 631 جنيها للجرام الواحد خلال تعاملات اليوم ، وهو سعر الأمس بالضبط.

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أما سعر جرام الذهب من العيار 18 ، فسجل بحسب نادي نجيب ، نحو 540.8 جنيه خلال تعاملات اليوم ، بينما سجل سعر الجرام من العيار 24 نحو 721 جنيها ، وسجل سعر الجنيه الذهب 5048 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي ، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الجمعة ، وذلك بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو ، ساهمت في زيادة المخاوف من تباطؤ عالمي ، ما أثر بدوره سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة ، وأيضا دفع المعدن النفيس إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي له في نحو شهرين.

وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء ، فإن المعاملات الفورية ، شهدت صعود الذهب بنسبة 0.3% إلى 1313.22 دولار للأوقية ، وذلك في نهاية جلسة التداول في السوق الأمريكي ، بينما ارتفعت العقود الأمريكية للذهب بنسبة 0.4% ، حيث بلغت 1312.30 دولار للأوقية.