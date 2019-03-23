الأهلي يصدر حسابات جارية وتوفير للعملاء الجدد مجانًا.. حتى 24 أبريل

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صرح الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري “علاء فاروق”، إن البنك بدأ في العمل على إصدار حسابات التوفير، والحسابات الجارية مجانًا للعملاء الجدد، دون الحصول على أي مصاريف بداية من يوم 8 من شهر مارس الجاري وحتى 24 من شهر أبريل القادم 2019.

جاءت تصريحات علاء فاروق، اليوم السبت، على هامش فعاليات مؤتمر “منتدى مصر الاقتصادي”، وأوضح أن موظفي البنك الأهلي المصري يتواجدون بالتجمعات التي تكتظ بالشباب المصري مثل النوادي، ومراكز، وبيوت الشباب المصرية، وأيضا في المدارس والجامعات الحكومية من أجل الترويج لمنتجات البنك، والعمل على جذب شرائح جديدة من غير المتعاملين في الجهاز المصرفي.

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البنك الأهلي يصدر بطاقة الخصم المباشر للعملاء الجدد مجانًا

وأشار سوف يتم إصدار بطاقة الخصم المباشر بشكل مجاني، كما سوف يتم إصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً بدون أي مصاريف، كما سوف يتاح للعملاء الجديد الاشتراك في خدمات الهاتف المحمول بشكل مجاني، علما بأن كافة مصاريف، وعمولات خدمات الهاتف المحمول مخفضة بنسبة مئوية تصل إلى 50%.

وأضاف علاء فاروق، “أن المنتجات المالية المصرفية، لا تقتصر على الحسابات الجارية، وحسابات التوفير فقط، وإنما تمتد إلى منتجات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، وأيضا البطاقات المسبقة الدفع”.

الأهلي يطرح حساب توفير المستقبل بحد أدنى 500 جنيه

وصرح، إن البنك الأهلي المصري قد قام بطرح حساب توفير المستقبل، بحد أدنى من أجل فتح الحساب 500 جنيه بدون مصاريف سنوية، وبميزة التأمين على حياة للعملاء الجديد مجانًا.

وأوضح، “أن الحساب متاح لفئة الشباب من سن 16 عامًا وحتى سن 50 عامًا، ويبلغ الحد الأدنى الخاص بوثيقة التأمين خمسة آلاف جنيه، وحد أقصى مائة ألف جنيه، تبعًا لرصيد الحساب، بحيث في حالة الوفاة يتم تعويض العميل، بما يعادل رصيد الحساب للشهر السابق للوفاة، ويدر عائد بشكل متزايد.

وأوضح علاء فاروق، “أن الحساب يستهدف العمل على جذب شريحة جديدة من العملاء الغير المتعاملين مع الجهاز المصرفي المصري، وكذا العمل على جذب فئة صغار المستثمرين”.

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