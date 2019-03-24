اليوم.. الحساب الختامى للموازنة العامة لعام 2017/ 2018 أمام البرلمان

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يستأنف اليوم الأحد البرلمان المصري، تحت رئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة من أجل مناقشة عدد من الملفات الهامة، وفى مقدمتها “تقرير لجنة الخطة والموازنة”، عن التقرير العام، الخاص بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة المصرية، والحساب الختامي الخاص بموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي الخاص بموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والحساب الختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2017 / 2018.

ومن المتعين أن تشهد فعاليات الجلسة العامة للبرلمان المصري اليوم، أخذ الرأي النهائي في مشروع قانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الصادر تحت رقم 10 لعام 2009، الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية، إلى جانب نظر في 12 طلب مناقشة عامة من أجل تحديد موعد مناقشتهم.

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كما يواصل اليوم مجلس النواب المصري النظر في التقرير الصادر عن “اللجنة المشتركة”، المشكلة من “لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بإصدار قانون إقامة الجامعات التكنولوجية.

كما سوف يناقش البرلمان المصري أيضا تقرير الصادر عن اللجنة المشتركة المكونة من “لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والرى، والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية والشؤون الدستورية والتشريعية”، عن مشروع قانون المقدم من قبل الحكومة المصرية الخاص بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

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