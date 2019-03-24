أسعار الدولار ترتفع في “البركة”.. وتتراجع في الإسكندرية وقناة السويس

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تراجع خلال تعاملات اليوم الأحد 24 من شهر مارس لعام 2019، سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرية في بنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس مع بداية تعاملات اليوم، مقارنة بمستوى سعر صرف الدولار خلال تعاملات مساء الخميس السابق، في حين ارتفع سعر صرف الدولار في بنك البركة، واستقر في ثمانية بنوك أخرى.

انخفاض سعر صرف الدولار في الإسكندرية، وقناة السويس

وانخفض سعر الدولار الأمريكي، بقيمة قرش واحد فقط، في “بنك قناة السويس”، حيث سجل سعر الشراء ما يقارب من 17.22 جنيه، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.32 جنيه.

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كما هبط سعر صرف الدولار الأمريكي بقيمة قرشين، في بنك الإسكندرية ليسجل سعر الشراء ما يقارب من 17.22 جنيه، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.32 جنيه.

ارتفاع سعر صرف الدولار في بنك البركة

ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار”، بقيمة قرش واحد فقط، في بنك البركة، ليسجل سعر الشراء ما يقارب من 17.25 جنيه، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.35 جنيه.

استقر سعر صرف الدولار في 8 بنوك

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار”، في ثمانية بنوك مصر، وهي:

البنك الأهلي المصري. بنك مصر. البنك العربي الأفريقي. بنك كريدي أجريكول. بنك القاهرة ليسجل سعر الشراء ما يقارب من 17.24 جنيه، وسعر سجل البيع ما يقارب من 17.34 جنيه. وحافظ سعر صرف الدولار على مستواه في “البنك التجاري الدولي”، ليسجل سعر الشراء ما يقارب من 17.22 جنيه، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.32 جنيه. واستقر سعر العملة الأمريكية “الدولار” في بنك التعمير والإسكان، حيث سجل سعر شراء الدولار ما يقارب من 17.25 جنيه، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.35 جنيه. استقر سعر شراء الدولار الأمريكي في “مصرف أبوظبي الإسلامي”، عند مستوى 17.29 جنيه، بينما انخفض سعر البيع بقيمة قرشا واحد فقط ليسجل سعر البيع ما يقارب من 17.34 جنيه.

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