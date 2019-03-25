الحكومة تحضر مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات والموظفين في يوليو المقبل

أعلنت وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، أنها شكلت لجنة مع وزارة التضامن الاجتماعي ، والجهاز المركزي للمحاسبات ، من أجل تحديد حجم المديونيات الخاصة بصناديق المعاشات ، موضحة أن الدراسة وحصر الأموال ، سوف يعرضا على الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما تعرض خطة إصلاح الأجور ، تمهيدًا لتطبيقه من يوليو المقبل.
وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ، التي شهدت مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2017 / 2018 ، قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إن الموازنة الجديدة سوف تشهد طفرة كبيرة في أجور العاملين في الدولة ، خاصة أن الوزارة تسعى لتحقيق إصلاحات جذرية في هذا الملف.
ويوم الخميس الماضي ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وزارة المالية ، برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات ، طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي ، وذلك عن طريق إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات ، على أن يبدأ تنفيذ التسوية المالية ، اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد.
وكذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الحكومة ، باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد ، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن ، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو 2019.
الدكتور محمد معيط وزير المالية ، قال اليوم الإثنين الموافق 25 مارس من العام الحالي 2019 ، إن موزانة العام المالي الجديد ، سوف تتضمن إصلاح منظومة الأجور للجهاز الإداري للدولة ، وكذا تقليل العجز وزيادة الاستثمارات الحكومية ، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم ، لافتا إلى أن الاستراتيجية الجديدة ، تتضمن أيضا إدارة الدين العام وخفضه ، لأقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وزاد الدكتور محمد معيط ، أن وزارة المالية سوف تبدأ تطبيق تعديلات ضرائب الدخل على استثمارات البنوك ، بأذون وسندات الخزانة ، مؤكدا اتفاق وزارة المالية مع اتحاد البنوك ، على التسوية للمستحقات كل 3 أشهر.
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