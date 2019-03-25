الحكومة تحضر مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات والموظفين في يوليو المقبل

أعلنت وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، أنها شكلت لجنة مع وزارة التضامن الاجتماعي ، والجهاز المركزي للمحاسبات ، من أجل تحديد حجم المديونيات الخاصة بصناديق المعاشات ، موضحة أن الدراسة وحصر الأموال ، سوف يعرضا على الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما تعرض خطة إصلاح الأجور ، تمهيدًا لتطبيقه من يوليو المقبل.

وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ، التي شهدت مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2017 / 2018 ، قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إن الموازنة الجديدة سوف تشهد طفرة كبيرة في أجور العاملين في الدولة ، خاصة أن الوزارة تسعى لتحقيق إصلاحات جذرية في هذا الملف.

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ويوم الخميس الماضي ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وزارة المالية ، برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات ، طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي ، وذلك عن طريق إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات ، على أن يبدأ تنفيذ التسوية المالية ، اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد.