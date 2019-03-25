استقر في 8 بنوك وارتفع في “كريدي أجريكول”.. تعرف على سعر صرف الدولار اليوم

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استقر سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين ، الموافق 25 مارس من العام الحالي 2019 ، في 8 بنوك ، بينما ارتفع سعره في بنك كريدي أجريكول ، وذلك مقارنة بمستوى العملة الأمريكية ، أمس الأحد.

وفي بداية تعاملات اليوم الإثنين ، رفع بنك كريدي أجريكول مصر سعر الدولار بمقدار قرش واحد ، إلى 17.25 جنيه للشراء ، و17.35 جنيه للبيع ، بينما حافظ سعر الدولار على مستواه في 8 بنوك أخرى ، هي “التجاري الدولي ، الإسكندرية ، وقناة السويس” ، عند 17.22 جنيه للشراء ، و17.32 جنيه للبيع.

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وكذلك استقر سعر صرف الدولار ، في بنوك “الأهلي ، مصر ، العربي الأفريقي ، والتعمير والإسكان” ، عند 17.24 جنيه للشراء و17.34 جنيه للبيع ، وأيضا ظل سعر الدولار ثابتًا في بنك البركة عند 17.25 جنيه للشراء ، و17.35 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي ، ارتفع سعر صرف الدولار إلى 17.30 جنيه ، بينما استقر سعر بيع الدولار عند 17.35 جنيه.