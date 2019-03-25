قريبا.. البنك الأهلي يطلق “ميزة” للرواتب والخصم المباشر

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قال الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري ، علاء فاروق ، اليوم الإثنين الموافق 25 مارس من العام الحالي 2019 ، إن البنك الأهلي أصدر نحو 70 ألف بطاقة ميزة حتى الآن ، وأنه يستهدف إصدار مليون بطاقة خلال العام الحالي ، وذلك بهدف التوسع في ميكنة المدفوعات.

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وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الإثنين ، أضاف علاء فاروق ، أن البنك يعمل على إطلاق بطاقات ميزة للمرتبات خلال المرحلة المقبلة ، والتي تستهدف شريحة عملاء المرتبات ، وبصفة خاصة العاملين في القطاع الحكومي ، وذلك بغرض استخدامها في تحويل الرواتب ، وإصدار بطاقات الخصم المباشر ، التي سوف تصدر لعملاء البنك من أصحاب الحسابات بالعملة المحلية.

وفي تصريحات صحفية سابقة عنه ، أكد وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات ، أيمن حسين ، أن البنك المركزي المصري ، وافق على إصدار بطاقات “ميزة” مسبوقة الدفع والخصم المباشر ، لـ9 بنوك حتى الآن.

وكان البنك الأهلي المصري ، أصدر أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع ، تحمل اسم “بطاقة ميزة “، خلال شهر يونيو من العام الماضي 2018 ، حيث يستهدف البنك المركزي ، إصدار 20 مليون كارت “ميزة” خلال 3 سنوات.