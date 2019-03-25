آي في جي بريميوم إي-ليكويدز تعلن عن شراكة إستراتيجية مع كولاراس آند كو

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أعلنت شركة “آي في جي بريميوم إي-ليكويدز”، العلامة التجارية الرائدة في أسواق المملكة المتحدة، عن إبرامها شراكة إستراتيجية مع شركة “كولاراس آند كو”- وهي شركة عائلية من الجيل الثالث بملكيتها وإدارتها. وتعتبر “كولاراي آند كو” شركةً متخصصة في دعم تجار التجزئة المستقلين عبر قنوات متعددة في أستراليا.

وحصلت شركة “كولاراس آند كو” على حقوق التوزيع الرئيسية لمنتجات “آي في جي” في أستراليا، والتي ستسمح لمدخني السجائر الإلكترونية هناك الانضمام إلى مدخني السجائر الإلكترونية في أكثر من 60 دولة و6 قارات. وستقدّم الشركة النكهات البريطانية المتميزة من “آي في جي”.

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وتعليقاً على هذا الأمر، أشار جون كولاراس، المدير الإداري لشركة “كولاراس آند كو”، بأن التحالف شكّل خطوة هامة للشركة التي تأسست منذ نحو 60 عاماً تقريباً على تأسيسها. ويسعدنا التعاون مع شركة ’آي في جي‘، حيث نواصل السعي لتقديم عرضٍ فريد من نوعه في إطار حافظتنا وترسيخ مكانتنا كمزود ديناميكي للحلول. وتُعتبر الجودة والأصالة والشغف أهم ثلاث قيم نبحث عنها في شركائنا، حيث تجسّد ’آي في جي‘ هذه القيم جميعها”.

ومن جانبه، علّق أحسن باوا، الرئيس التنفيذي لشركة “آي في جي”، قائلاً: “نواصل مسيرتنا المذهلة في ’آي في جي‘، العلامة التجارية العالمية الحائزة على جوائز متعددة التي تستمر في الوصول إلى آفاق غبر مسبوقة. إنه لفخر وشرف لنا الترحيب بعائلة ’كولاراس‘ في شركتنا، ومن شأن هذا التحالف الاستراتيجي المساعدة في الجهود المبذولة لطرح منتجات ’آي في جي‘ في أقرب المتاجر إليكم. ويسرنا الإعلان رسمياً عن الشراكة مع ’كولاراس آند كو‘، وهي خطوة فائقة الأهمية لمناطق أوقيانوسيا وجنوب المحيط الهادئ”.

ستقوم “كولاراس” بتوزيع 26 نكهة لذيذة من السوائل الإلكترونية في عبوات بقياس 60 ميلي لتر و10 ملليلتر ستقدمها شركة “آي في جي بريميوم إي-ليكويدز” لقطاع سوق التجزئة الأسترالي بحلول نهاية أبريل 2019.

وإن الجوائز الدولية الـ13 التي حازت عليها “آي في جي”، كجائزة “الشركة الرائدة المتخصصة في السوائل الإلكترونية لعام 2019″، وجائزة أفضل “نكهة لذيذة”، وجوائز أخرى، كان لها الأثر الأكبر بالنسبة للشركة التي تطرح المنتجات في أستراليا، إلى جانب المراجعات الحالية لمحبي السجائر الإلكترونية في السوق الأسترالية.

وختم كولاراس حديثه قائلاً: “تركّز مقاييس الابتكار الأساسية لدينا على إنشاء علامات تجارية يقدّرها عملاؤنا وتقدم قيمة مميزة للمتسوقين، وتعد ’آي في جي‘ مثالاً رائعاً على ذلك. نحن واثقون ومتحمسون بشأن هذا التعاون وآفاق النمو التي نرغب في الوصول إليها في العام المقبل على أقل تقدير”.