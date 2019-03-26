في أكبر صفقة.. “أوبر” تعلن شراء الشركة المنافسة “كريم”

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في نبأ عاجل أذاعته وكالات الأنباء منذ قليل، ووصفته بأنه أكبر صفقة استحواذ، أعلنت شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية “أوبر تكنولوجيز” أنها نجحت في عقد أكبر صفقة استحواذ منذ تولي رئيسها التنفيذي “دارا كورسروشاهي” رئاسة الشركة، بشراء منافستها شركة خدمات النقل الذكي في منطقة الشرق الأوسط “كريم نتوركس” مقابل حوالي 3.1 مليار دولار.

وبموجب تلك الصفقة، تستحوذ شركة “أوبر” على شركة “كريم” التي يوجد مقرها في دبي بالإمارات العربية المتحدة،في مقابل 1.4 مليار دولار نقدا، و1.7 مليار دولار في صورة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، مع إتمام الصفقة، هذا وفق ما أعلنته الشركتان صباح اليوم الثلاثاء.

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وبخصوص الاتفاق أعلنت وكالة “بلومبرج” للأنباء، أن الصفقة تحتاج إلى موافقة سلطات مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في 15 دولة تعمل فيها كريم في منطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن إبرام هذه الصفقة، يأتي في الوقت الذي تستعد فيه شركة “أوبر”، ومقرها مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك، شهر أبريل المقبل.

وحسب ما جاء في وثيقة شروط الاتفاق التي اطلعت عليها وكالة “بلومبرج”، فأنه سيتم تحويل الأوراق المالية إلى أسهم “أوبر” بسعر يعادل 55 دولارا للسهم.

وأفادت الوكالة أن المساهمين في شركة “كريم” طالبوا بالموافقة على شروط الصفقة بحلول مساء أمس الاثنين، على أن يتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء على أقرب تقدير، وهو ما حدث بالفعل، وفقا ما ذكرت “بلومبرج”.

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تتقدم شركة “أوبر” بملف عملية الطرح العام الأولي بالبورصة الأمريكية في أبريل المقبل، حيث من المتوقع وصول القيمة السوقية للشركة الأمريكية إلى 120 مليار دولار.

ونجد أنه بموجب تلك الصفقة فأن شركة “كريم” قٌدرت قيمتها بنحو مليار دولار في عام 2016، وهو ما جعلها واحدة من أكثر الشركات التكنولوجية الناشئة قيمة في الشرق الأوسط. ويعمل بالشركة نحو مليون قائد سيارة في أكثر من 90 مدينة في 15 دولة، هذا وفق ما هو مذكور عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

وخلال بنود الصفقة التي أبرمت اليوم، تعهدت شركة “أوبر”، بالتزامها بالعمل في الشرق الأوسط حيث يوجد واحد من أكبر مستثمريها وهو صندوق الثروة السيادي للسعودي.

وذكرت بيانات “بلومبرج”، أن شركة “أوبر” بعد تقييمها لن تحتاج سوى طرح أكثر من 16% من الأسهم الخاصة بها، وبهذا تكون عملية طرح أسهمها واحدة من أكبر 5 عمليات طرح أولي في البورصة الأمريكية