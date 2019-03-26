قصة كاملة عن شركة كريم من شركة ناشئة لعملاق يخطف أنظار “أوبر”

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لم يتوقع ماغنس أولسن ومدثر شيخة، وهما يقومان بتأسيس شركة للنقل الذكي في منطقة الشرق الأول أن تصبح شركتهم منافس قوي للشركة الأمريكية “أوبر”، حتى أن الشركة الأمريكية تسعى إلى الاستحواذ عليها.

صرحت “شركة أوبر”، التي تقدم خدمات النقل الذكي، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن الشركة قد توصلت إلى اتفاق من أجل الاستحواذ على “شركة كريم”، التي تعمل في نفس مجال النقل الذكي في منطقة الشرق الأوسط العاملة في مقابل 3.1 مليار دولار.

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تتضمن العقد على دفع ما يقارب من 1.4 مليار دولار أمريكي بشكل نقدي، ودفع ما يقارب من 1.7 مليار دولار أمريكي على شكل سندات القرض القابلة للتحويل.

ويجدر هنا الإشارة إلى قيام مدثر شيخة، و”ماغنس أولسن”، خلال عام 2012 بتأسيس شركة كريم للنقل الذكي في الشرق الأوسط باستثمارات أقل من نصف مليون دولار أمريكي، وخلال السنوات القليلة التي تلت تأسيس الشركة تم تطور أعمال الشركة حتى بلغت قيمتها السوقية ما يقارب من 3 مليارات دولار أمريكي.

ماهية شركة كريم

لتعريف شركة كريم، فإن الشركة تعمل على تقديم “تطبيق ذكي من أجل حجز السيارات الأجرة”، عن طريق استخدام الهاتف المحمول.

وتقدم شركة كريم خدمات النقل الذكي فيما يقارب من خمسة عشر سوق في منطقة الشرق الأوسط منها، “الأردن إلى المغرب، وباكستان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية”.

ويبلغ عدد المدن التي تتواجد بها شركة كريم ما يقارب من 120 مدينة، يوجد بالشركة أكثر من 30 مليون مستخدم، وإلى جانب وجود ما يقارب من مليون سائق، بحسب البيانات الصادرة عن “الموقع الرسمي للشركة”.

وبحسب البيانات المعلنة من قبل الشركة، فإن أرباح شركة كريم قد تجاوزت الملياري دولار أمريكي، من خلال عملياتها فيما يقارب من 15 سوق في منطقة الشرق الأوسط، كما تصل قيمتها السوقية إلى 3 مليارات دولار أمريكي.

مالكي شركة كريم

تعود ملكية شركة كريم إلى اثنين من المؤسسين وهما، “ماغنس أولسن، مدثر شيخة”، ثم انضم إليهما “عبد الله إلياس”، بعد أن قامت شركة كريم، بشراء شركته المسماة باسم “عنواني”، لكن مع توسع الشركة خلال الأعوام السابقة، بدأت شركات عربية، وعالمية في العمل على ضخ استثمارات بها.

ومن بين المستثمرين بشركة كريم، “شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر، وشركة ديدي”، التي تعد من أكبر مزود تطبيقات حجز سيارات الأجرة بالصين، بحسب التصريحات التي أعلنتها “وكالة رويترز للأنباء”.

ومن بين المساهمين أيضا شركة كريم، “الشركة اليابانية للإنترنت راكوتن، وشركة المملكة القابضة”، التي تعود ملكيتها إلى رجل أعمال سعودي الجنسية وهو الأمير “الوليد بن طلال”، ومجموعة الطيار السعودية، وكذلك شركة الاتصالات السعودية.

بعد بيع كريم لأوبر هل انتهت العلامة التجارية للشركة؟

كان تعليق شركة كريم للنقل الذكي اليوم في البيان الصادر عنها إلى كافة عملائها تعليقًا على استحواذ شركة أوبر عليها كالتالي: “بدأ اليوم جزءًا ثانيًا من قصتنا، بتعاوننا مع شركة أوبر، لكي نستطيع خدمتكم بشكل أفضل”.

كما قامت شركة كريم خلال البيان الصادر عنها اليوم بشرح، كيفية عمل شركة كريم خلال الفترة القليلة القادمة، حيث جاء في البيان، “بمجرد إتمام صفقة الاستحواذ المتوقع لها خلال الربع الأول من عام 2020، سوف تكون شركة كريم مملوكة بشكل كامل إلى شركة أوبر، ولكنها سوف تحافظ على اسمها التجاري”.

وسوف تقوم شركة أوبر بتشغيل كلًا من شركة أوبر وشركة كريم لتقديم خدماتهما في مجال النقل الذكي، وأسمائها التجارية سوف يكون بشكل مستقل، تبعًا للبيان الصادر عن شركة كريم اليوم.

كما أوضح البيان، “إن أعمال شركة كريم، سوف يقودها أحد مؤسسي الشركة، على أن يكون رئيسها التنفيذي هو “مدثر شيخة”، تحت إشراف مجلس إدارة يتشكل من ثلاثة أعضاء ممثلين عن شركة أوبر، وعضوين ممثلين عن شركة كريم”.

ولن يطرأ أي تغير على عمل السائقين في كلا الشركتين سواء شركة أوبر أو شركة كريم على حسب البيان الصادر عن كلا الشركتين.

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