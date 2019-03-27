17 اختلافا بين خدمات “ميزة” و”فيزا” و”ماستر كارد”

يستعد البنك الأهلي المصري ، لإصدار كارت “ميزة” المدفوع مقدما ، وهو أول كارت وطني بعلامة تجارية مصرية ، على غرار فيزا وماستر كارد ، لكن “ميزة” يختلف عنهما في بعض الرسوم والخدمات المتاحة ، التي يقدمها البنك الأهلي المصري.
كارت ميزة المدفوع مقدما ، ينافس كارت فيزا الذي يتم إصداره من شركة فيزا العالمية ، وكارت ماستر كارد ، الصادر من شركة ماستر كارد العالمية ، ويقدمه بنكا الأهلي ومصر ، بالتعاون مع المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي ، وذلك بهدف ميكنة المدفوعات وتقليل تداول الكاش.
موقع “مصر 365” يرصد في تقريره التالي ، أبرز الاختلافات بين كارت ميزة الذي يصدره البنك الأهلي بالتعاون مع بنك مصر ، كما يستعرض التقارير ، أهم المحددات والشروط المختلفة بين البطاقات الثلاث.
الشركات الثلاث تقدم الخدمات ذاتها على الكارت المدفوع مقدمًا ، وتتمثل هذه الخدمات ، في إتاحة تسديد المشتريات إلكترونيا ، والشراء عن طريق الإنترنت ، والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في البنوك.
بطاقات ميزة المدفوعة مقدما ، تتميز عن البطاقتين الأخريين ، باستقبال الحوالات محليا وخارجيا ، وذلك بعكس الشركتين الآخريين اللتان لا تقبلان حوالات ، على الكارت المدفوع مقدما.
تساعد بطاقة ميزة ، على تحصيل رسوم تقديم الخدمة بالجنيه المصري ، ما يجنب خروج عملة أجنبية خارج مصر ، وذلك بعكس شركتي فيزا وماستر كارد ، حيث يتم تحويل رسوم تقديم الخدمة للشركتين بالعملة الأجنبية فقط.
تتفوق بطاقتي فيزا وماستر كارد ، على بطاقة ميزة ، في إمكانية استخدام الكارت داخل وخارج مصر ، بينما تقدم بطاقة ميزة خدماتها محليًا فقط.
تتفاوض شركة بنوك مصر المصدرة لـ”ميزة” ، من أجل تفعيل البطاقة خارجيا طبقا للشروط العالمية.
وكيل محافظ البنك المركزي , أيمن حسين , قال في تصريحات صحفية سابقة عنه ، إن المركزي يستهدف إصدار 20 كارت ميزة خلال السنوات الثلاث المقبلة بالتعاون مع البنوك ، وذلك بهدف التوسع في ميكنة المدفوعات إلكترونيا ، حيث حصل عدد من البنوك على التراخيص ، كما أن البنية التحتية للقبول الإلكتروني جاهزة لاستخدام بطاقات ميزة.
- الحد الأقصى لكارت الرصيد المدفوع مقدما في كارت ميزة 50 ألف جنيه ، وفي كارت فيزا 15 ألف جنيه ، وفي كارت ماستر كارد 15 ألف جنيه.
- الحد الأقصى للتعامل على الكارت شهريا في كارت ميزة 100 ألف جنيه ، وفي كارت فيزا 5 ألف جنيه ، وفي كارت ماستر كارد 50 ألف جنيه.
- الحد الأقصى للسحب النقدي يوميا محليا في كارت ميزة 20 ألف جنيه ، وفي كارت فيزا 10 آلاف جنيه ، وفي كارت ماستر كارد 10 آلاف جنيه.
- الحد الأقصى للشراء اليومي من pos يوميا في كارت ميزة 30 ألف جنيه ، وفي كارت فيزا 15 ألف جنيه ، وفي كارت ماستر كارد 15 ألف جنيه.
- عمولة السحب النقدي من ماكينات البنك الأهلي في كارت ميزة جنيهين ، وفي كارت فيزا جنيهين ، وفي كارت ماستر كارد جنيهين.
- عمولة السحب النقدي من أي بنك آخر في كارت ميزة 5 جنيهات ، وفي كارت فيزا 5 جنيهات ، وفي كارت ماستر كارد 5 جنيهات.
- عمولة الاستفسار عن الرصيد من ماكينات البنك الأهلي مجانا في الكروت الثلاث.
- عمولة الاستفسار عن الرصيد من أي ماكينة أخرى ، جنيهين في الكروت الثلاث.
- قبول الحوالات من الخارج ، كارت ميزة يقبل الحوالات ، كارت فيزا لا يقبل الحوالات ، كارت ماستر كارد لا يبقل لكن يوجد كارت آخر للحوالات بعيدا عن المدفوع مقدما.
- رسم الإصدار في كارت ميزة 25 جنيها ، وفي كارت فيزا 15 جنيها ، وفي كارت ماستر كارد 15 جنيها.
- رسم الاشتراك السنوي في كارت ميزة 15 جنيها ، وفي كارت فيزا 10 جنيهات ، وفي كارت ماستر كارد 10 جنيهات.
- رسم الاستبدال في كارت ميزة 15 جنيها ، وفي كارت فيزا 10 جنيهات ، وفي كارت ماستر كارد 10 جنيهات.
- صلاحية البطاقة 3 سنوات في الكروت الثلاث.
- الحد الأدنى لسن العميل لإصدار الكارت ، 16 عاما في البطاقات الثلاث.
- إمكانية الاستخدام محليا وخارجيا ، كارت ميزة محلي فقط ، أما فيزا وماستر كارد فيمكن استخدامهما محليا وخارجيا.
- شرط أن يكون المصدر عميلا للبنك ، فهو لا يشترط في البطاقات الثلاث.
- شرط فتح حساب بنكي ، لا يشترط في البطاقات الثلاث.
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