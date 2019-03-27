17 اختلافا بين خدمات “ميزة” و”فيزا” و”ماستر كارد”

Advertisements

يستعد البنك الأهلي المصري ، لإصدار كارت “ميزة” المدفوع مقدما ، وهو أول كارت وطني بعلامة تجارية مصرية ، على غرار فيزا وماستر كارد ، لكن “ميزة” يختلف عنهما في بعض الرسوم والخدمات المتاحة ، التي يقدمها البنك الأهلي المصري.

كارت ميزة المدفوع مقدما ، ينافس كارت فيزا الذي يتم إصداره من شركة فيزا العالمية ، وكارت ماستر كارد ، الصادر من شركة ماستر كارد العالمية ، ويقدمه بنكا الأهلي ومصر ، بالتعاون مع المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي ، وذلك بهدف ميكنة المدفوعات وتقليل تداول الكاش.

Advertisements

موقع “مصر 365” يرصد في تقريره التالي ، أبرز الاختلافات بين كارت ميزة الذي يصدره البنك الأهلي بالتعاون مع بنك مصر ، كما يستعرض التقارير ، أهم المحددات والشروط المختلفة بين البطاقات الثلاث.

الشركات الثلاث تقدم الخدمات ذاتها على الكارت المدفوع مقدمًا ، وتتمثل هذه الخدمات ، في إتاحة تسديد المشتريات إلكترونيا ، والشراء عن طريق الإنترنت ، والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في البنوك.

بطاقات ميزة المدفوعة مقدما ، تتميز عن البطاقتين الأخريين ، باستقبال الحوالات محليا وخارجيا ، وذلك بعكس الشركتين الآخريين اللتان لا تقبلان حوالات ، على الكارت المدفوع مقدما.

تساعد بطاقة ميزة ، على تحصيل رسوم تقديم الخدمة بالجنيه المصري ، ما يجنب خروج عملة أجنبية خارج مصر ، وذلك بعكس شركتي فيزا وماستر كارد ، حيث يتم تحويل رسوم تقديم الخدمة للشركتين بالعملة الأجنبية فقط.

تتفوق بطاقتي فيزا وماستر كارد ، على بطاقة ميزة ، في إمكانية استخدام الكارت داخل وخارج مصر ، بينما تقدم بطاقة ميزة خدماتها محليًا فقط.

تتفاوض شركة بنوك مصر المصدرة لـ”ميزة” ، من أجل تفعيل البطاقة خارجيا طبقا للشروط العالمية.

وكيل محافظ البنك المركزي , أيمن حسين , قال في تصريحات صحفية سابقة عنه ، إن المركزي يستهدف إصدار 20 كارت ميزة خلال السنوات الثلاث المقبلة بالتعاون مع البنوك ، وذلك بهدف التوسع في ميكنة المدفوعات إلكترونيا ، حيث حصل عدد من البنوك على التراخيص ، كما أن البنية التحتية للقبول الإلكتروني جاهزة لاستخدام بطاقات ميزة.

الحد الأقصى لكارت الرصيد المدفوع مقدما في كارت ميزة 50 ألف جنيه ، وفي كارت فيزا 15 ألف جنيه ، وفي كارت ماستر كارد 15 ألف جنيه. الحد الأقصى للتعامل على الكارت شهريا في كارت ميزة 100 ألف جنيه ، وفي كارت فيزا 5 ألف جنيه ، وفي كارت ماستر كارد 50 ألف جنيه. الحد الأقصى للسحب النقدي يوميا محليا في كارت ميزة 20 ألف جنيه ، وفي كارت فيزا 10 آلاف جنيه ، وفي كارت ماستر كارد 10 آلاف جنيه. الحد الأقصى للشراء اليومي من pos يوميا في كارت ميزة 30 ألف جنيه ، وفي كارت فيزا 15 ألف جنيه ، وفي كارت ماستر كارد 15 ألف جنيه. عمولة السحب النقدي من ماكينات البنك الأهلي في كارت ميزة جنيهين ، وفي كارت فيزا جنيهين ، وفي كارت ماستر كارد جنيهين. عمولة السحب النقدي من أي بنك آخر في كارت ميزة 5 جنيهات ، وفي كارت فيزا 5 جنيهات ، وفي كارت ماستر كارد 5 جنيهات. عمولة الاستفسار عن الرصيد من ماكينات البنك الأهلي مجانا في الكروت الثلاث. عمولة الاستفسار عن الرصيد من أي ماكينة أخرى ، جنيهين في الكروت الثلاث. قبول الحوالات من الخارج ، كارت ميزة يقبل الحوالات ، كارت فيزا لا يقبل الحوالات ، كارت ماستر كارد لا يبقل لكن يوجد كارت آخر للحوالات بعيدا عن المدفوع مقدما. رسم الإصدار في كارت ميزة 25 جنيها ، وفي كارت فيزا 15 جنيها ، وفي كارت ماستر كارد 15 جنيها. رسم الاشتراك السنوي في كارت ميزة 15 جنيها ، وفي كارت فيزا 10 جنيهات ، وفي كارت ماستر كارد 10 جنيهات. رسم الاستبدال في كارت ميزة 15 جنيها ، وفي كارت فيزا 10 جنيهات ، وفي كارت ماستر كارد 10 جنيهات. صلاحية البطاقة 3 سنوات في الكروت الثلاث. الحد الأدنى لسن العميل لإصدار الكارت ، 16 عاما في البطاقات الثلاث. إمكانية الاستخدام محليا وخارجيا ، كارت ميزة محلي فقط ، أما فيزا وماستر كارد فيمكن استخدامهما محليا وخارجيا. شرط أن يكون المصدر عميلا للبنك ، فهو لا يشترط في البطاقات الثلاث. شرط فتح حساب بنكي ، لا يشترط في البطاقات الثلاث.