المركزي: أصدرنا بطاقة “ميزة” مسبوقة الدفع لـ 9 بنوك حتى الأن

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صرح أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، الموافق 27 مارس، إن البنك المركزي قرر الموافق على إصدار بطاقات “ميزة” مسبوقة الدفع والخصم المباشر، لنحو 9 بنوك، حتى الآن.

وأضاف حسين في تصريحات صحفية، إن البنوك الـ9 التي أصدر لها البنك المركزي بطاقات ذكية تحمل شعار “ميزة” هي: الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية، والمصرف المتحد، والشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك الزراعي المصري.

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وكان كل من بنكي مصر والأهلي قد قاما بطرح بطاقة تحمل شعار “ميزة” للدفع المقدم للعملاء بداية من شهر يناير الماضي، وهو تنفيذا لتعليمات البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات، بالتوسع في ميكنة المدفوعات إلكترونيا باستخدام أول كارت وطني يحمل علامة تجارية مصرية، وتلك الخطوة تأتي في إطار محاولة الدولة لميكنة جميع مدفوعات الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يستهدف إصدار 20 مليون كارت “ميزة” خلال 3 سنوات، هذا وفق ما أعلنه أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحفية سابقة.

جدير بالذكر أن بطاقة “ميزة” للدفع الإلكتروني هي عبارة عن بطاقة بنكية للاستخدامات المختلفة، والهدف الأساسي من إصدارها هو التوسع في الشمول المالي بين شرائح المجتمع المختلفة، فضلا عن تقليل تداول “الكاش” أو النقود بالسوق المحلية.

ويمكن لحامل بطاقة “ميزة” للدفع الإلكتروني استخدامها في سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيًا، إضافة إلى استخدامها في الشراء من التجار المختلفين ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية (POS)، كذلك يمكن لحامل البطاقة الجديدة التسوق والسداد عبر الإنترنت لكافة المدفوعات المحلية وبصفة خاصة الحكومية.