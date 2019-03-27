البورصة تفتتح تعاملاتها على ارتفاع بفعل مشتريات للمصريين والأجانب

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، وذلك بدعم من مشتريات مستثمرين مصريين وأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 ، بنسبة 0.4% عند مستوى 14695 نقطة ، حيث ربح 58.02 نقطة ، وكذلك صعد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ، بنسبة 0.05% عند مستوى 681.9 نقطة ، وأيضا ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13% ، وذلك عند مستوى 1730 نقطة ، بينما صعد مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.79% ، وذلك عند مستوى 2404 نقاط.

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حجم التداول في البورصة بلغ نحو 19.3 مليون سهم ، وذلك بقيمة 71.39 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 1.32 ألف عملية ، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع ، وذلك بصافي 340.5 ألف جنيه ، بينما اتجه المصريون والأجانب نحو للشراء ، وذلك بصافي 81.7 ألف جنيه ، و422.2 ألف جنيه على التوالي.

وعلى مستوى البنك التجاري الدولي ، صاحب أكبر وزن نسبي في السوق ، فقد صعد خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، بنسبة 0.07% عند سعر 67.94 جنيه ، وذلك بقيمة تداول بلغت 28.13 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ، أنهت تداولات جلسة أمس الثلاثاء ، على تراجع في مؤشراتها ، وذلك بفعل ضغوط بيعية من الأجانب والعرب.