لماذا اختارت مجلة The Banker “معيط” أفضل وزير مالية أفريقي؟

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، إنفوجرافا أوضح خلاله ، أسباب اختيار مجلة The Banker العالمية المتخصصة في الشؤون المالية الدولية ، وزير المالية المصري ، الدكتور محمد مُعيط ، أفضل وزير مالية على مستوى القارة الأفريقية للعام 2019.

وأوضح مركز المعلومات في الإنفوجراف ، أن أهم أسباب الاختيار ، كان الجهود المتميزة لوزير المالية ، في الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي ، رغم قصر فترة توليه الوزارة ، فضلا عن ارتفاع توقعات المؤسسات العالمية بانخفاض مستويات الدين العام ، من 103.5% في العام 2017 ، ليصل إلى 82% بحلول العام 2020 ، إلى جانب تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة ، للمرة الأولى منذ 15 عامًا في يوليو 2018 ، إضافة إلى توقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني ، أن تحافظ مصر على الفوائض المالية الأولية في الموازنات العامة للسنوات المقبلة.

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وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أنّ أهم مؤشرات الاختيار ، كان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ، خلال النصف الأول من العام 2018 / 2019 ، حيث تم تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة ، تبلغ قيمته 21 مليار جنيه.

وزاد مركز المعلومات في الإنفوجراف ، أن الاختيار جاء كذلك بناء على انخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة ، إلى 3.6% ، وذلك مقارنة بـ 4.2% في الفترة المماثلة من العام 2017 / 2018 ، وانخفاض متوسط معدل التضخم إلى 14.1% ، وذلك مقارنة بـ 30.2% في الفترة المماثلة من العام 2017 / 2018.

وتابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن أساب الاختيار تضمنت كذلك ، أنه فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية التنموية ، فقد وصلت تكلفتها إلى 311 مليار جنيه ، لتغطي تنفيذ 1133 مشروعا تنمويا تم الانتهاء منها ، كما ارتفعت قيمة الاستثمارات العامة إلى 175 مليار جنيه بنسبة نمو 11% ، وارتفعت قيمة الاستثمارات الحكومية إلى 55.7 مليار جنيه بنسبة نمو 64%.

ولفت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، أن المجلة اختارت خلال السنوات الأربع الماضية ، عددا من وزراء المالية للحصول على الجائزة ، وحيث فاز بها هاني قدري دميان وزير المالية المصر في العام 2015 ، وأدريانو ماليان وزير الاقتصاد والمالية في موزمبيق للعام 2016 ، وبرافين جوردان وزير المالية في جنوب أفريقيا للعام 2017 ، والأمين عثمان ماي وزير المالية في الكاميرون للعام 2018.