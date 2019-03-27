لماذا اختارت مجلة The Banker “معيط” أفضل وزير مالية أفريقي؟

منذ ساعة واحدة أخبار الاقتصاد
لماذا اختارت مجلة The Banker “معيط” أفضل وزير مالية أفريقي؟

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، إنفوجرافا أوضح خلاله ، أسباب اختيار مجلة The Banker العالمية المتخصصة في الشؤون المالية الدولية ، وزير المالية المصري ، الدكتور محمد مُعيط ، أفضل وزير مالية على مستوى القارة الأفريقية للعام 2019.

وأوضح مركز المعلومات في الإنفوجراف ، أن أهم أسباب الاختيار ، كان الجهود المتميزة لوزير المالية ، في الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي ، رغم قصر فترة توليه الوزارة ، فضلا عن ارتفاع توقعات المؤسسات العالمية بانخفاض مستويات الدين العام ، من 103.5% في العام 2017 ، ليصل إلى 82% بحلول العام 2020 ، إلى جانب تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة ، للمرة الأولى منذ 15 عامًا في يوليو 2018 ، إضافة إلى توقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني ، أن تحافظ مصر على الفوائض المالية الأولية في الموازنات العامة للسنوات المقبلة.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أنّ أهم مؤشرات الاختيار ، كان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ، خلال النصف الأول من العام 2018 / 2019 ، حيث تم تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة ، تبلغ قيمته 21 مليار جنيه.

وزاد مركز المعلومات في الإنفوجراف ، أن الاختيار جاء كذلك بناء على انخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة ، إلى 3.6% ، وذلك مقارنة بـ 4.2% في الفترة المماثلة من العام 2017 / 2018 ، وانخفاض متوسط معدل التضخم إلى 14.1% ، وذلك مقارنة بـ 30.2% في الفترة المماثلة من العام 2017 / 2018.

وتابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن أساب الاختيار تضمنت كذلك ، أنه فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية التنموية ، فقد وصلت تكلفتها إلى 311 مليار جنيه ، لتغطي تنفيذ 1133 مشروعا تنمويا تم الانتهاء منها ، كما ارتفعت قيمة الاستثمارات العامة إلى 175 مليار جنيه بنسبة نمو 11% ، وارتفعت قيمة الاستثمارات الحكومية إلى 55.7 مليار جنيه بنسبة نمو 64%.

ولفت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، أن المجلة اختارت خلال السنوات الأربع الماضية ، عددا من وزراء المالية للحصول على الجائزة ، وحيث فاز بها هاني قدري دميان وزير المالية المصر في العام 2015 ، وأدريانو ماليان وزير الاقتصاد والمالية في موزمبيق للعام 2016 ، وبرافين جوردان وزير المالية في جنوب أفريقيا للعام 2017 ، والأمين عثمان ماي وزير المالية في الكاميرون للعام 2018.