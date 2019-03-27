السعودية تعلن عن تفاصيل جديدة عن بيع “المملكة القابضة” لحصتها بـ “كريم”

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صرحت الشركة السعودية “المملكة القابضة”، والتي تعد الذراع الاستثمارية لرجل الأعمال السعودي الجنسية الأمير الوليد بن طلال، أن العائد المالي من صفقة استحواذ شركة “أوبر” الأمريكية على منافستها شركة كريم لخدمات النقل الذكي سوف يظهر على أرباح الشركة خلال العام الراهن 2019، وليس خلال الربع الأول من العام.

صرحت شركة “أوبر تكنولوجيز” الأمريكية العالمية الخاصة بتطبيقات حجز السيارات يوم الإثنين السابق، أنها سوف تدفع ما يقارب من 3.1 مليار دولار أمريكي من أجل شراء منافستها في منطقة الشرق الأوسط، وهي شركة كريم، خلال صفقة تتضمن ما يقارب من 1.4 مليار دولار أمريكي نقدًا، ودفع ما يقارب من 1.7 مليار دولار أمريكي على صورة أوراق قابلة للتحويل لكي يتم الاستحواذ على شركة كريم بشكل كامل.

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وبحسب التصريحات التي وكالة الأنباء رويترز، فقد أعلنت “شركة المملكة القابضة” عن بيع حصتها بشركة “كريم لخدمات النقل الذكي”، في مقابل 1.25 مليار ريال سعودي أي ما يعادل نحو 333 مليون دولار أمريكي.

يسجل نصيب شركة المملكة القابضة السعودية من صفقة استحواذ شركة أوبر الأمريكية على شركة كريم لخدمات النقل الذكي ما يقارب من 565 مليون ريال، أي ما يعادل 150.6 مليون دولار أمريكي نقدًا، ودفع سندات قابلة للتحويل بأكثر من 685 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 182.6 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة السعودية إلى أن العوائد المتوقعة بسبب صفقة “شركة أوبر الأمريكية، وشركة كريم على الشركة، وعلى عملياتها يتمثل في تحقيق مكاسب تقدر بحوالي 485 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 129.3 مليون دولار أمريكي.

وينهي الاتفاق بين شركة أوبر، وبين شركة كريم بإجراء مفاوضات متقطعة على مدى تسعة أشهر، ويمنح شركة أوبر الأمريكية نصر، بعد أن تخارجت من العديد من الاستثمارات بالخارج.

صرحت شركة أوبر الأمريكية، إن الأوراق القابلة للتحويل سوف تصبح لها أسهما بشركة أوبر الأمريكية، بسعر يقارب من 55 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو ما يزيد نحو نسبة مئوية تصل إلى 13% على سعره خلال أحدث جولة تمويل تم قيادتها من قبل مجموعة “سوفت بنك” قبل أكثر من عام مضى.

ويتضمن الاتفاق أن شركة كريم، سوف تصبح وحدة مملوكة بشكل كامل إلى شركة “أوبر” لكن سوف تحتفظ بالعلامة التجارية الخاصة بها وتطبيقها، منذ البداية على الأقل، وسوف يستمر مؤسسو شركة كريم، وهما ماغنوس أولسون، ومدثر شيخة، وعبد الله إلياس، بالشركة.

وتعتزم شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب الأمريكية في العمل على إطلاق طرح أولي عام للأسهم خلال شهر أبريل القادم 2019.

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