سبوتيفاي بصدد الاستحواذ على باراكاست، إحدى الشركات رواية القصص عبر المدونات الصوتية

Advertisements

أعلنت اليوم “سبوتيفاي تكنولوجي” العامة المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:SPOT)، وهي خدمة البثّ الموسيقي الرائدة عالمياً، عن إبرامها اتفاقاً نهائياً بغرض الاستحواذ على شركة “باراكاست”، ستوديو المدونات الصوتية الرائد القائم على رواية القصص. وتجدر الإشارة إلى أنّه لم يتم الإفصاح عن بنود الصفقة بعد.

منذ تأسيسها في عام 2016، أطلق ستوديو “باراكاست” 18 سلسلة من المدونات الصوتية المتميّزة بما في ذلك “سيريال كيلر”، و”أن سولفد مردرز”، و”كالتس آند كونسبيراسي ثيوريز”، فضلاً عن “مايندز آي”، وهي سلسلة القصص الخيالية الأولى التي ينتجها الستوديو. سيُضيف “باراكاست” إلى مجموعة “سبوتيفاي” مكتبته القيّمة من البرامج ذات الإنتاج رفيع المستوى، بالإضافة إلى جمهوره المتفاعل والوفي على الدوام. وبفضل خبرته في الأنواع القصصية التي تتطرق للغموض والجريمة والخيال العلمي والتاريخ، أظهر ستوديو “باراكاست” تعمّقه في هذا المجال وقدرته على زيادة جمهوره على امتداد شبكته الواسعة. وعلاوة على ذلك، يمتلك ستوديو “باراكاست” أكثر من 20 عرضاً جديداً يعتزم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

Advertisements

وفي هذا السياق، قال داون أوستروف، الرئيس التنفيذي لشؤون المحتوى لدى “سبوتيفاي”: “من شأن إضافة ’باراكاست‘ إلى قائمتنا المتنامية من محتوى المدونات الصوتية أن يمضي بنا قُدماً نحو تحقيق هدفنا لنكون المنصة الصوتية الأولى عالمياً. يُعتبر نمط الجريمة والغموض أحد الأنماط الرائجة بين مستخدمينا، وحققت ’باراكاست‘ نجاحاً كبيراً بإنتاجها لعدد من السلاسل الناجحة بالتزامن مع بنائها لقاعدة جماهيرية مخلصة ومتنامية. إنّنا متحمسون للترحيب بفريق ’باراكاست‘ لدينا في ’سبوتيفاي‘ ونتطلع قدماً لإعطاء زخم أكبر لنجاحهم”.

ومن جانبه، قال ماكس كاتلر، مؤسس ورئيس ستوديو “باراكاست”: “نجحنا خلال ثلاثة أعوام بتأسيس شركة إنتاج حققت نمواً كبيراً واستقطبت جمهور قصص الغموض والجرائم الواقعية، وخاصة بين فئة النساء، عبر 50 بلداً حول العالم. نحن فخورون للانضمام لمزود خدمة البث الموسيقي الأكثر شعبية في العالم ولحصولنا على إمكانية الوصول إلى واحدة من أكبر القواعد الجماهيرية في العالم بأسره. وإلى جانب ’سبوتيفاي‘، ستكون قدرتنا على تطوير وزيادة وتعزيز محتوانا المخصص والفريد من نوعه مليئة بالفرص المدهشة”.

كما تجدر الإشارة إلى أنّه من المتوقع أن تُستكمل الصفقة في الربع الثاني من عام 2019 ويبقى ذلك رهناً بشروط الإغلاق الاعتيادية.