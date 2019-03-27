10 سيارات مستعملة لا تفقد قيمتها مع الوقت

منذ ساعتين أخبار الاقتصاد
10 سيارات مستعملة لا تفقد قيمتها مع الوقت
الغالبية العظمى من زبائن سوق السيارات المستعملة ، يبحث عن سيارات يمكن الاعتماد عليها من دون أن تفقد قيمتها بمرور الوقت ، ويمكنها كذلك السير بالحد الأدنى من الأعطال ، وبيعها دون خسارة ما تم دفعه فيها.

وتأتي العلامات التجارية اليابانية والكورية ، على رأس قائمة اهتمامات المستهلكين في سوق السيارات المستعملة في مصر ، وذلك لأسباب تتعلق بتدني أسعارها مقارنة بالعلامات الأمريكية والأوروبية ، فضلا عن توافر قطع الغيار ، وقدرة مراكز الصيانة على التعامل مع أعطالها.

موقع “مصر 365” يرصد في تقريره التالي ، ترشيحات مؤسسات ومنصات على دراية بأحوال سوق السيارات المستعملة في مصر ، بينها “كونسيومر ريبورت ، أوليكس ، وأوبر تكنولوجيز” ، ويتضمن التقارير اسماء السيارات الأكثر طلبًا بين الزبائن في سوق المستعمل ، وهي كما يلي:

أولا: تويوتا كورولا

سيارة تويوتا كورولا سيدان العائلية ، ترشحها مؤسسة “كونسيومر ريبورت” بين السيارات الاعتمادية ، حيث إنها من السيارات التي تلقى رواجًا كبيرًا في سوق المستعمل المصري ، وذلك باختلاف موديلاتها التي تمتد في السوق المصري ، إلى ثمانينيات القرن الماضي.

أما عن الأسعار ، فتتراوح أسعار كورولا اليابانية في سوق المستعمل المصري ، من 20 ألف جنيه لموديل 1977 ، وتصل إلى 300 ألف جنيه لموديل 2018.

ثانيا: هيونداي فيرنا

سجلت هيونداي فيرنا على مدار أكثر من 10 سنوات، اسمها بين قائمة السيارات الأكثر طلبًا في سوق السيارات المستعملة في مصر ، والسيارة الكورية الجنوبية ، موجودة بمتوسط أسعار يبدأ من 35 ألف جنيه لموديل 2014 ، وتصل إلى 200 ألف جنيه لموديلات 2016 و2017.

ثالثا: شيفروليه أفيو

تعد سيارة شيفروليه أفيو ، واحدة من السيارات التي رشحتها شركة أوبر لخدمات نقل الركاب ،, بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية ، وذلك كأحد الخيارات الأفضل ، كونها سيارة اعتمادية تحافظ على قيمتها عند إعادة بيعها.

متوسط أسعار سيارة أفيو في سوق السيارات المستعملة المصري ، يتراوح بين 70 ألف جنيه لموديل 2011 ، وتصل إلى 265 ألف جنيه لموديل 2018.

رابعا: ميتسوبيشي لانسر

تعتبر السيارة اليابانية ميتسوبيشي لانسر ، صاحبة مكانة كبيرة في سوق السيارات المستعملة المصري ، حيث نجحت ميتسوبيشي لانسر على مدار سنوات مضت ، أن تكون بين السيارات الأكثر رواجًا.

وتتوفر السيارة ميتسوبيشي لانسر ، في سوق السيارات المستعملة المصري ، بمتوسط أسعار يبدأ من 20 ألف جنيه لموديل 1977 ، وتصل إلى 300 ألف جنيه لموديل 2018.

خامسا: بس واي دي F3

حفؤت سيارة بي واي دي F3 الصينية ، اسمها ضمن قائمة السيارات الأكثر طلبًا في سوق المستعمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، حيث تتراوح أسعارها من 85 ألف جنيه لموديل 2011 ، وتصل إلى 170 ألف جنيه لموديل 2018.

سادسا: شيفروليه لانوس

نحظى شيفرولية لانوس باحترام واهتمام الكثير من المستهلكين في سوق المستعمل، حيث نجحت فيه إثبتت جدارتها مقارنة بسعرها.

وتتوفر السيارات بمتوسط أسعار 45 ألف جنيه لموديل 2010 ، وتصل في المتوسط إلى 175 ألف جنيه لموديل 2019.

سابعا: فيات 128

السيترة فيات 128 من السيارات التي حققت مبيعات قياسية في السوق المصري، وهي من السيارات الأكثر رواجًا للباحثين عن سيارات لا تتخطي 30 أالف جنيه.

وتتوفر السيارة فيات 128 بمتوسط أسعار تتراوح بين 11 ألف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه.

ثامنا: كيا بيكانتو

السيارة كيا بيكانتو الكورية الجنوبية ، من سيارات الهاتشباك الصغيرة التي حازت اهتمام الكثيرين وخاصة السيدات ، لمظهرها الشبابي الجذاب وقدراتها التي تتوافق مع أسعارها.

وتتوفر بيكانتو في سوق المستعمل بمتوسط 75 ألف جنيه لموديل 2004 ، وتصل إلى 280 ألف جنيه لموديل 2018.

تاسعا: فورد إسكورت

فورد إسكورت من السيارات التي كشف تقرير لمنصة “أوليكس” الإلكترونية ، عن أنها كانت من أكثر السيارات التي بحث عنها المصريون في 2017.

وتتوفر السيارة إسكورت الأمريكية في سوق المستعمل المصري ، بمتوسط أسعار يتراوح بين 25 ألف جنيه لموديل 1988 ، وتصل إلى 72 ألف جنيه لموديل 1999.

عاشرا: مرسيدس E-200


سجلت مرسيدس E-200 اسمها ، في قائمة السيارات المستعملة الأكثر بحثًا في مصر في العام 2017 ، وذلك وفقًا لتقرير “أوليكس”.

وتتوفر مرسيدس E-200 في الأسواق ، بمتوسط أسعار 48 ألف جنيه لموديل 1977 ، وتصل إلى 290 ألف جنيه لموديل 2001.