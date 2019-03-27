10 سيارات مستعملة لا تفقد قيمتها مع الوقت

وتأتي العلامات التجارية اليابانية والكورية ، على رأس قائمة اهتمامات المستهلكين في سوق السيارات المستعملة في مصر ، وذلك لأسباب تتعلق بتدني أسعارها مقارنة بالعلامات الأمريكية والأوروبية ، فضلا عن توافر قطع الغيار ، وقدرة مراكز الصيانة على التعامل مع أعطالها.
موقع “مصر 365” يرصد في تقريره التالي ، ترشيحات مؤسسات ومنصات على دراية بأحوال سوق السيارات المستعملة في مصر ، بينها “كونسيومر ريبورت ، أوليكس ، وأوبر تكنولوجيز” ، ويتضمن التقارير اسماء السيارات الأكثر طلبًا بين الزبائن في سوق المستعمل ، وهي كما يلي:
أولا: تويوتا كورولا
سيارة تويوتا كورولا سيدان العائلية ، ترشحها مؤسسة “كونسيومر ريبورت” بين السيارات الاعتمادية ، حيث إنها من السيارات التي تلقى رواجًا كبيرًا في سوق المستعمل المصري ، وذلك باختلاف موديلاتها التي تمتد في السوق المصري ، إلى ثمانينيات القرن الماضي.
أما عن الأسعار ، فتتراوح أسعار كورولا اليابانية في سوق المستعمل المصري ، من 20 ألف جنيه لموديل 1977 ، وتصل إلى 300 ألف جنيه لموديل 2018.
ثالثا: شيفروليه أفيو
تعد سيارة شيفروليه أفيو ، واحدة من السيارات التي رشحتها شركة أوبر لخدمات نقل الركاب ،, بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية ، وذلك كأحد الخيارات الأفضل ، كونها سيارة اعتمادية تحافظ على قيمتها عند إعادة بيعها.
متوسط أسعار سيارة أفيو في سوق السيارات المستعملة المصري ، يتراوح بين 70 ألف جنيه لموديل 2011 ، وتصل إلى 265 ألف جنيه لموديل 2018.
رابعا: ميتسوبيشي لانسر
تعتبر السيارة اليابانية ميتسوبيشي لانسر ، صاحبة مكانة كبيرة في سوق السيارات المستعملة المصري ، حيث نجحت ميتسوبيشي لانسر على مدار سنوات مضت ، أن تكون بين السيارات الأكثر رواجًا.
وتتوفر السيارة ميتسوبيشي لانسر ، في سوق السيارات المستعملة المصري ، بمتوسط أسعار يبدأ من 20 ألف جنيه لموديل 1977 ، وتصل إلى 300 ألف جنيه لموديل 2018.
التعليقات