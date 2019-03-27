10 سيارات مستعملة لا تفقد قيمتها مع الوقت

الغالبية العظمى من زبائن سوق السيارات المستعملة ، يبحث عن سيارات يمكن الاعتماد عليها من دون أن تفقد قيمتها بمرور الوقت ، ويمكنها كذلك السير بالحد الأدنى من الأعطال ، وبيعها دون خسارة ما تم دفعه فيها.

وتأتي العلامات التجارية اليابانية والكورية ، على رأس قائمة اهتمامات المستهلكين في سوق السيارات المستعملة في مصر ، وذلك لأسباب تتعلق بتدني أسعارها مقارنة بالعلامات الأمريكية والأوروبية ، فضلا عن توافر قطع الغيار ، وقدرة مراكز الصيانة على التعامل مع أعطالها.

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موقع “مصر 365” يرصد في تقريره التالي ، ترشيحات مؤسسات ومنصات على دراية بأحوال سوق السيارات المستعملة في مصر ، بينها “كونسيومر ريبورت ، أوليكس ، وأوبر تكنولوجيز” ، ويتضمن التقارير اسماء السيارات الأكثر طلبًا بين الزبائن في سوق المستعمل ، وهي كما يلي:

أولا: تويوتا كورولا

سيارة تويوتا كورولا سيدان العائلية ، ترشحها مؤسسة “كونسيومر ريبورت” بين السيارات الاعتمادية ، حيث إنها من السيارات التي تلقى رواجًا كبيرًا في سوق المستعمل المصري ، وذلك باختلاف موديلاتها التي تمتد في السوق المصري ، إلى ثمانينيات القرن الماضي.

أما عن الأسعار ، فتتراوح أسعار كورولا اليابانية في سوق المستعمل المصري ، من 20 ألف جنيه لموديل 1977 ، وتصل إلى 300 ألف جنيه لموديل 2018.