مهلة شهر لـ سداد المقدمات للفائزين بالأراضي المتميزة والأكثر تميزًا

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صرح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعي، عن منح مهلة زمنية تصل إلى شهر من تاريخ الإعلان في الصحف، عن أسماء العملاء الفائزين بقطع الأراضي السكنية المتميزة، والأراضي الأكثر تميزًا، في القرعة التي تم إجراؤها خلال شهر سبتمبر وشهر أكتوبر في العام السابق 2018.

وأشار المهندس طارق السباعي في بيان صادر عنه اليوم الخميس، “أن المهلة الزمنية التي منحت إلى الفائزين في القرعة العلنية التي قد تم إجراؤها خلال الفترة من الثامن عشر من شهر سبتمبر لعام 2018، إلى الرابع من شهر أكتوبر لعام 2018، والذين لم يقوموا باسترداد مقدمات الحجز، من أجل استكمال سداد المقدمات المحملة بالأعباء، استجابة من هيئة المجتمعات العمرانية لكافة الطلبات المُقدمة من الفائزين في القرعة”

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