تفاصيل كاملة.. عن طرح أكثر من 2000 قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي لنظام القرعة

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صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، عن اعتزام الوزارة والتي تمثلها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح ما يقارب من 2108 قطع أراض سكنية، في مشروع “الإسكان الاجتماعى” ليتم اختيار الفائزين عن طريق إجراء قرعة، تتراوح مساحات الأراضي ما بين بين 209 إلى 287 متر مربع، في ثمانية من المدن الجديدة.

قامت وزير الإسكان بنشر بيان صادر عنه اليوم الخميس، والذي أعلن فيه أن طرح الأراضي، يأتي في إطار خطة وزارة الإسكان في العمل على توفير أكبر عدد ممكن من الأراضي كاملة المرافق، في مختلف المدن الجديدة، من أجل تحقيق رغبة المواطنين المصريين بمختلف شرائح المجتمع المصري في تملك الأراضي السكنية، ومحاربة الاتجار بها، من خلال العمل على توفير الأراضي.

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طرح 2108 قطع أراضٍ بالإسكان الاجتماعي لنظام القرعة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، إن الأراضي المتعين طرحها، تم توزيعها كالتالي:

طرح 425 قطعة أرض في مدينة العاشر من رمضان.

طرح 200 قطعة أرض في مدينة سوهاج الجديدة.

طرح 500 قطعة أرض في مدينة السادات.

طرح 200 قطعة أرض في مدينة بنى سويف الجديدة .

طرح 150 قطعة أرض في مدينة أسيوط الجديدة.

طرح 250 قطعة أرض في مدينة أسوان الجديدة.

طرح 93 قطعة أرض في مدينة أخميم الجديدة.

طرح 290 قطعة أرض في مدينة قنا الجديدة.

موعد طرح كراسات الشروط لأراضى الإسكان الاجتماعي

وأوضح الوزير، أن موعد طرح كراسات الشروط سوف تكون متاحة في أجهزة المدن المقرر طرح الأراضي بها، ابتداءً من يوم الأحد القادم، على أن يبدأ الحجز في كافة فروع “بنك التعمير والإسكان”، من يوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر أبريل القادم لعام 2019، وحتى يوم الخميس الموافق 18 من شهر أبريل لعام 2018، من الساعة الثالثة عصراً، حتى تمام الساعة الخامسة مساءً.

شروط الحصول على قطع الأراضي المطروحة

صرح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعي، إن الشروط الواجب توافرها بالمستفيد تتضمن التالي:

أن يكون الراغب في الحصول على الأراضي شخص طبيعي.

مصري الجنسية.

وليس شخصاً اعتباريًا مثل الشركات والمؤسسات.

لا يقل عمر الراغب في الحصول على قطعة الأرض عن 21 عاماً في تاريخ بدء الحجز.

لا يحق للأسرة سواء الزوج، أو الزوجة، أو أحد من الأولاد القصر، التقدم من أجل حجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها.

ألا يكون قد سبق للشخص الراغب في الحصول على قطعة الأرض، أن تم تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته سواء كان الزوج، أو الزوجة، أو أحد من الأبناء القصر، في أي من المدن الجديدة.

ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعى، للشخص الراغب في حجز قطعة الأرضي أو لأحد من أفراد أسرته سواء كان الزوج، أو الزوجة، أو أحد الأولاد القصر، سواء كانت الأرض أو الوحدة فى حيازته أو تنازل عنها للغير.

يجب أن يكون المتقدم من مواليد، أو العاملين، أو القاطنين في المحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، تبعًا للجدول المرفق في كراسة الشروط.

يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى أربعة أشخاص الحصول على قطعة واحدة تبعًا للشروط الواردة في الكراسة.

طرق السداد

بالنسبة إلى نظام السداد، أوضحت وزارة الإسكان أنه يتم سداد مقدم الحجز، والذي يقدر بحوالي 25 ألف جنيهًا مصريًا، بنظام التحويل البنكي “السويفت، أو ACH، أو عن طريق شيك معتمد “مصرفي، مقبول الدفع”.

يتم استكمال سداد دفعة المتقدم بنسبة 25% بالإضافة إلى نسبة 1 % مصاريف إدارية، ونسبة 0.5% مجلس أمناء، من إجمالي قيمة قطعة الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى قيمة قطعة الأرض، والتي تقدر بحوالي 75% من إجمالي ثمن الأرض بدون أي فوائد، على ثلاثة أقساط سنوية متساوية.​

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