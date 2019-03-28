مصادر: مجلس الوزراء يجري تعديلات على الموازنة الجديدة

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صرحت مصادر مطلعة، على قيام مجلس الوزراء المصرية بالعمل على أجرى بعض من التعديلات ليتم إجراءها على مشروع الموازنة الجديدة لعام 2019/ 2020، خلال الساعات القليلة السابقة.

أوضحت المصادر، أن مجلس الوزراء المصري سوف يقوم بإرسال مشروع الموازنة الجديدة بعد أن تم إجراء التعديلات عليها إلى البرلمان المصري يوم الأحد القادم، ويستهدف التعديل عجز كلي للموازنة العامة خلال العام القادم بما يقارب من 427 مليار جنيهًا مصريًا، وبنسبة مئوية تصل إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي.

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أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، خلال تصريحات صحفية سابقة له، أن الحكومة المصرية تستهدف معدلات نمو تصل إلى نسبة مئوية تصل إلى 6.5% خلال العام المالي الجديد 2019/ 2020.

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