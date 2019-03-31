تعرف على شروط حجز أراض في الإسكان الاجتماعي بـ8 مدن جديدة

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تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأحد الموافق 31 مارس من العام الحالي 2019 ، مُمَثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، 2108 قطع أراضٍ سكنية ، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بنظام القرعة ، وذلك بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2، في 8 مدن جديدة.

كراسات الشروط الخاصة بحجز قطع الأراضي ، متوفرة في أجهزة المدن المطروح بها الأراضي ، حيث يبدأ الحجز في فروع بنك التعمير والإسكان كافة ، من يوم الأربعاء المقبل ، الموافق 4 أبريل من العام الحالي 2019 ، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 أبريل من العام الحالي 2019 ، من الساعة الثالثة عصرا ، وحتى الساعة الخامسة مساء.

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موقع “مصر 365” ينشر في تقريره التالي، تفاصيل مهمة عن أماكن قطع الأراضي المطروحة ، وطريقة التقدم لحجز هذه الأراضي ، وهي كما يلي:

أولا: أماكن الأراضي:

425 قطعة في مدينة العاشر من رمضان.

200 قطعة في مدينة سوهاج الجديدة.

500 قطعة في مدينة السادات.

200 قطعة في مدينة بني سويف الجديدة.

150 قطعة في مدينة أسيوط الجديدة.

250 قطعة في مدينة أسوان الجديدة.

93 قطعة في مدينة أخميم الجديدة.

290 قطعة في مدينة قنا الجديدة.

ثانيا: مواعيد التقديم لحجز الأراضي:

1. الحصول على كراسة الشروط ، يكون من أجهزة المدن المطروح بها الأراضي.

2. يبدأ الراغبون في الحجز ، شراء كراسة الشروط ، بداية من 31 مارس الحالي.

3. يكون الحجز في فروع بنك التعمير والإسكان كافة.

يبدأ الحجز من الأربعاء المقبل ، الموافق 4 أبريل من العام الحالي 2019 ، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 أبريل من العام الحالي 2019 ، من الساعة الثالثة عصرا ، وحتى الساعة الخامسة مساء.

ثالثا: شروط الحجز:

1. أن يكون الحاجز شخصًا طبيعيا مواطنا مصري الجنسية ، وليس شخصًا معنويا (شركة أو مؤسسة).

2. ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بداية الحجز.

3. لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة.

4. ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض للحاجز ، أو لأحد من أفراد أسرته ، في أي مدينة من المدن جديدة.

5. ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية للحاجز ، في مشروع الإسكان الاجتماعي ، أو لأحد أفراد أسرته.

6. يجب أن يكون المتقدم للحجز ، من مواليد أو من العاملين أو من سكان المحافظة ، التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها.

7. يجوز لشخص أو أكثر ، وبحد أقصى 4 أشخاص ، الحصول على قطعة أرض واحدة.

رابعا: أسلوب السداد:

1. يجب سداد مقدم الحجز ، وقدره 25 ألف جنيه مصري ، وذلك بنظام التحويل البنكي أو بشيك معتمد.

2. يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) ، وذلك من إجمالي ثمن الأرض ، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

3. يجب سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% ، من إجمالي ثمن الأرض ، وذلك من دون فوائد ، وعلى 3 أقساط سنوية متساوية.

4. يستحق سداد القسط الأول من قطعة الأرض ، بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

خامسا: طريقة التخصيص:

يتم تخصيص الأراضي عن طريق إجراء قرعة يدوية علنية ، ويتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة في وقت لاحق ، حيث تتم القرعة بحضور مسؤولين من جهاز المدينة ، ومن الجهات المعنية والرقابية ، وكذلك من بنك التعمير والإسكان ، فضلا عمن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز.