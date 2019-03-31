سعر صرف الدولار يستقر في 9 بنوك بمستهل تعاملات اليوم

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استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الأحد، الموافق 31 مارس، في 9 بنوك، يأتي ذلك في أول تعاملات الأسبوع مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في كلا من بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند سعر 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

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كما حافظت العملة الخضراء على مستواها في البنك العربي الأفريقي، عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

ولكن حظيت أسعار صرف الدولار الأمريكي بالاستقرار في بنوك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والبركة عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وثبتت أسعار العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.