البترول: تثبيت سعر بنزين 95 في السوق المحلي حتى نهاية يونيو المقبل

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عقدت اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائى للبنزين 95، اليوم الأحد، الموافق 31 مارس، اجتماعها للوقوف على التطورات المعروضة أمام أعضاء اللجنة وبتطبيق المعادلة السعرية لمعرفة تأثير تلك التطورات على أسعار بيع منتج بنزين (95)، وبناء على ما ورد فقد قررت اللجنة عدم تحريك سعر بيع منتج بنزين (95) فى السوق المحلى “شاملاً سعر ضريبة المبيعات” وإبقاء السعر عند 7.75 جنيهاً للتر، وذلك خلال الربع الثانى من عام 2019 الممتد من أول أبريل 2019 وحتى نهاية يونيو 2019.

وبناء على ما تم مناقشته في اجتماع اللجنة، أصدرت وزارة البترول اليوم الأحد، بيانًا يفيد تثبيت أسعار بيع بنزين 95 في السوق المحلي لمدة 3 أشهر بداية من غد وحتى نهاية يونيو.

ووفق بيان الوزارة فإن السعر بنزين 95 يثبت عند سعر 7.75 جنيه للتر الواحد خلال الربع الثاني من العام الجاري والذي سيبدأ من أول أبريل وحتى نهاية يونيو المقبل.

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وذكر البيان إن اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائى للبنزين (95) والتي تتشكل من المختصين من وزارتى المالية والبترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول بقرار رئيس مجلس الوزراء والتى تم تشكيلها،قد قامت بالاطلاع على التطورات الفعلية للعناصر الأساسية المؤثرة على تكلفة إتاحة وبيع منتج بنزين (95) والتي تشمل تطور سعر الجنيه أمام الدولار في ضوء بيانات البنك المركزى المصرى الرسمية المعلنة للربع الأول من عام 2019 ، وتطور الأسعار العالمية لبرميل خام برنت خلال الفترة نفسها.

وأضاف بيان اللجنة: “أنه في ضوء التطورات المعروضة أمام أعضاء اللجنة وبتطبيق المعادلة السعرية لمعرفة تأثير تلك التطورات على أسعار بيع منتج بنزين (95)، قررت اللجنة عدم تحريك سعر بيع منتج بنزين (95) في السوق المحلي ( شاملاً سعر ضريبة المبيعات) وإبقاء السعر عند 7.75 جنيه وذلك خلال الربع الثاني من عام 2019 الممتد من أول أبريل وحتى نهاية يونيو المقبلين”.

تجدر الإشارة إلى أنه في يناير الماضي نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الصادر بتشكيل لجنة فنية تسمى “لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية” تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.

وحسب القرار فإن المادة الثانية نصت على أن “تطبق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 أوكتان تسليم المستهلك شاملًا الضريبة على القيمة المضافة، على أن يكون ذلك اعتبارًا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا وحتى نهاية مارس الجاري.

يذكر أنه فكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تقوم ببساطة على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، فضلًا عن أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، وهو ما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.