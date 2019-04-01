المالية: 16 جنيهًا سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية و17.38 جنيه للترفيهية

Advertisements

أعلنت وزارة المالية متمثلة في مصلحة الجمارك، اليوم الاثنين، الموافق الأول من شهر إبريل، عن موافقة وزير المالية، الدكتور محمد معيط على منشور الأسعار رقم 4 لسنة 2019 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك بشأن أسعار العملات بعد تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها، طبقا لقرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017.

حيث أفاد المنشور قرار موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية على تثبيت سعر الدولار الجمركى عند معدلاته الحالية وهي 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية فضلا عن الأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع سواء التى تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2018 أو التي يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

Advertisements

وكذلك نص القرار على خفض سعر الدولار الجمركي ليصبح 17.3853 جنيه للسلع المنصوص عليها بالكشوف -السلع الترفيهية.

وبهذا القرار تكون مصلحة الجمارك قد حددت سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية عند مستوى 17.3853 جنيه، في أبريل، مقارنة بنحو 17.59 جنيه في مارس.

واشار بيان المصلحة أن العمل بتلك الأسعار الواردة سيكون اعتبارصا من يوم 1 أبريل حتى 30 أبريل 2019.

جدير بالذكر أن بهذا الخفض، فإن سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية يسجل التراجع الثالث للشهر الثالث على التوالي، بعد أن تم خفضه من قبل في فبراير من 17.97 جنيه إلى 17.70 جنيه، ثم 17.59 جنيه في مارس.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار الجمركي تقوم بتحديده وزارة المالية لتحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.