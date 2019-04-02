تعرف على فرص حصولك على وحدة سكنية بـ 6 مشروعات للإسكان المتوسط والمتميز

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من وقت لآخر تطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عدد من الوحدات السكنية في المشروعات السكنية المختلفة بداية من الإسكان المتوسط والمتميز وحتى الإسكان الفاخر، إلى بجانب مشروعات العاصمة الإدارية.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم موقع “مصر 365″، ما هي المشروعات السكنية المطروحة الآن وكيفية الحصول على وحدة سكنية بها والشروط الخاصة بكل مشروع والأسعار ومواعيد التقديم.

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أولاً: مشروع “جنة” بمدينة المنصورة الجديدة:

تطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، وحدات بمشروع جنة للإسكان الفاخر، في المنصورة الجديدة، ويستمر الحجز حتى 4 أبريل الجاري، بأسبقية الحجز، ووصل سعر المتر إلى 8,860 جنيهًا، لكل الوحدات.

مشروع جنة، هو عبارة عن “كمبوند” سكني يحيطه سور خرساني كامل لضمان خصوصية الحاجزين، ومن المقرر أن يضم المشروع حمام سباحة وبحيرة صناعية، بجانب نادٍ اجتماعي به ملاعب رياضية، كما يتضمن مساحات كبيرة من اللاند سكيب بجودة أعلى، مع الاحتفاظ بنفس التشطيب الخارجي لعمارات “دار مصر” مع جودة أعلى في التشطيب الداخلي للوحدات، وتبدأ مساحات الوحدات من 100 متر وحتى 150 مترًا.

ثانيًا: الإسكان المتميز بمدينة دمياط الجديدة:

تطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، وحدات بمشروع الإسكان المتميز في مدينة دمياط الجديدة، و ينتهي حجز وحدات المشروع 4 أبريل الجاري الموافق الخميس المقبل، وقد سجل سعر المتر نحو 6456 جنيهًا، بنسب تميز بدأت من 1% وحتى 1.5% من ثمن الوحدة.

وسجل سعر الوحدة الـ104 أمتار بنسبة التميز 1.5%، 705 آلاف و978 جنيها، والوحدة الـ109 أمتار شاملة نسب التميز 740 ألفًا.

مشروع الإسكان المتميز بمدينة دمياط الجديدة يشمل طرح 480 وحدة، وبالفعل بدأ الحجز يوم 28 مارس الماضي، على أن يكون الحجز إلكترونيًا ويكون التخصيص بأسبقية الحجز، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، ويتم سداد مبلغ 50 ألف جنيه كمقدم حجز، على أن يتم استكمال 20%، بجانب 1.5% مصاريف إدارية من ثمن الوحدة والذي يتراوح بين 101 ألف وحتى 109 ألاف وفقا للمساحة.

بعد ذلك يبدأ الحاجز في سداد 10% خلال 6 أشهر، ويتراوح بين 70 ألفًا وحتى 73 ألفًا، ثم سداد 10% عند الاستلام والذي يتراوح بين 70 ألفًا وحتى 73 ألف جنيه، وفقا للمساحة، بعدا يقوم الحاجز باستكمال سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات، ويتراوح القسط الربع سنوي بين 34 ألفًا وحتى 37 ألف جنيه وفقا للمساحة.

ثالثًا: وحدات مشروع سكن مصر بالطرح الأول بمدينة المنصورة الجديدة:

تطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عدد من الوحدات السكنية بمشروع دار مصر بالمنصورة الجديدة، وسوف تنتهي هيئة المجتمعات العمرانية من حجز وحدات سكن مصر ، صباح يوم 7 أبريل الجاري، ويشمل الطرح لوحدات “سكن مصر” 504 وحدات سكنية، بسعر موحد للمتر يصل إلى 6870 جنيها، وسعر الوحدة الـ117 مترًا يصل إلى 844 ألف جنيه، شاملًا نسبة التميز التي تقدر بـ1.5% من ثمن الوحدة.

وقد تراوحت مساحات الوحدات المطروحة للحجز من 115 مترًا وحتى 118 مترًا، تشطيب كامل ومتميز، والمشروع محاط بسياج شجري، وبه خدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضي، ومن المقرر أن تشمل الوحدات أسانسير، بخلاف اللاند سكيب والتنسيق العام، على أن يتم تسليم الوحدات خلال 12 شهر من الحجز.

على أن يتم سداد 70 ألف جنيه جدية حجز، و500 جنيه مصاريف إدارية، ثم استكمال 20% من ثمن الوحدة بعد الحجز، وبالنسبة الوحدة الـ117 متر، يكون سداد 111 ألفا و455 جنيهًا، ثم 10% من ثمن الوحدة على 6 أشهر بواقع 84 ألفا و398 جنيهًا، و10% عند الاستلام والتي تقدر بـ84 ألفا و398 جنيهًا.

وبذلك يكون وقت الاستلام قد سدد الحاجز نحو 40% من ثمن الوحدة بواقع 350 ألفًا و252 جنيهًا شاملة نسب التميز والمصاريف الإدارية، ويتبقى 60% بواقع 522 ألفًا 464 جنيهًا، يقوم الحاجز بسدادها على 5 سنوات كاملة، عن طريق أقساط ربع سنوية تصل لـ25 ألفًا و319 جنيهًا في القسط الواحد.

رابعًا: وحدات بالمرحلة التكميلية بمدينة العلمين الجديدة:

طرحت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عدد من الوحدات السكنية في مدينة العلمين الجديدة، شمل الطرح 240 وحدة سكنية، يمكن الحجز فيها، بسعر موحد للمتر يصل إلى 4810 جنيهات.

وذكرت وزارة الإسكان أن حجز الوحدات سوف يبدأ يوم 8 أبريل الجاري ويستمر لمدة يوم واحد وينتهي يوم 9 أبريل، وتتراوح مساحات الوحدات من 95 مترًا الى 100 متر، وبنموذج معماري مميز كاملة التشطيب.

خامسًا: وحدات مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة:

أما في العاصمة الإدارية الجديدة، فقامت هيئة المجتمعات بطرح أول فيلات لها تحت اسم المقصد، ويبدأ سعر الفيلات المستقلة من 8 ملايين و200 ألف، وتبدأ أسعار وحدات الـ “توين هاوس” من 6 ملايين و700 ألف جنيه وحتى 7 ملايين جنيه.

أما النوع الثالث من الفيلات داخل مشروع المقصد بالعاصمة الإدارية يعرف بـ “التاون هاوس” ويبدأ سعر الوحدة به من 5 ملايين و600 ألف وحتى 6 ملايين و100 ألف جنيه، وتتراوح المساحات الخاصة به من 370 مترًا وحتى 400 متر مربع.

يمكن حجز الثلاث نماذ من الفيلات من خلال شركة سيتي إيدج، المسؤولة عن تسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، والسداد من 5 سنوات وحتى 7 سنوات، بمقدم حجز يصل إلى 300 ألف جنيه للفيلات المنفصلة، و200 ألف جنيه لـ”التوين هاوس” و100 ألف جنيه لـ “التاون هاوس”.

سادسًا: وحدات مشروع القاهرة الخديوية:

وفي مشروع القاهرة الخديوية، تقوم شركة سيتي إيدچ، بطرح وحدات مشروعها الجديد “باروك” بمنطقة الـR5 بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتم تنفيذه على غرار القاهرة الخديوية (وسط البلد)، والذي انتشر خلال عصر النهضة في القرنين الـ16 و17، بإيطاليا وفرنسا ثم انتقل لباقي أنحاء العالم.

جدير بالذكر أنه حتى الآن لم تحدد الشركة السعر النهائي لسعر الوحدات في مشروع باروك، لكن يمكن الحجز عن طريق ملء استمارة الحجز الخاصة بالمشروع، ويشمل الطرح الأول، طرازين من الأبنيه السكنية، التصميم الأول تتراوح المساحات الإجمالية للوحدات به من 100 إلى 260 متر، على أن تتضمن البناية عدد سبعة وحدات بالدور الواحد وبارتفاع أرضي وخمسة أدوار، أما الطراز الثاني فتتراوح المساحات الإجمالية لوحداته من 130 مترًا إلى 300 متر، وبعدد سبعة وحدات بالدور وبارتفاع أرضي وخمسة أدوار”.