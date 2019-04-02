البنك الأهلي: إطلاق خدمة “الموبايل بنكنج” الشهر المقبل

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أعلن يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، الموافق 2 إبريل، إن إدارة البنك بصدد إطلاق خدمة “الموبايل بنكنج” الشهر المقبل، يأتي ذلك من أجل إتاحة الخدمة المصرفية لعملاء البنك عبر الهاتف المحمول.

وعلى هامش مؤتمر حابي السنوي “النمو المؤثر”، ذكر أبو الفتوح، أن إدارة البنك وضعت خطة ترتكز على التوسع في إصدار المنتجات الإلكترونية لجذب عملاء جدد لتحقيق الشمول المالي مثل المحفظة الذكية، وبطاقات ميزة، والبطاقات المدفوعة مقدما، ونشر عدد أكبر من الفروع الإلكترونية.

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وأضاف نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أنه تم إطلاق فرعين إلكترونيين منذ بداية العام الجاري 2019، مشيرًا إلى أن الإدارى تعتزم فتح فرع إلكتروني الشهر الجاري في محافظة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن إدارة البنك الأهلي تعتزم وصول عدد الفروع الإلكترونية إلى ٧٥ فرعا إلكترونيا خلال ٣ سنوات.