قائمة بأسعار كافة السيارات الكورية الصنع بمصر خلال أبريل 2019.. إنفوجرافيك

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يتابع العديد من عملاء سوق السيارات المحلي المصري الراغبين باقتناء السيارات، أي تغير يطرأ على أسعار السيارات منذ بداية العام الجديد 2019 بسبب التخفيضات المستمرة التي بدأت مع العام الجديد، حيث لجأ العديد من وكلاء السيارات إلى إدراج تخفيضات لتحريك حركة بيع وشراء السيارات بمصر التي أصابها حالة من الركود منذ أواخر العام السابق.

وتسيطر العلامات الكورية الصنع على حصة تتخطى نسبة مئوية تصل إلى 30%من مبيعات سوق السيارات المصري، وذلك بما تقدمه تلك الفئة من السيارات من جودة تناسب كافة الشرائح المصرية بدءًا من الطبقة الوسطى إلى بدايات الطبقة الغنية.

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قائمة بأسعار كافة السيارات الكورية الصنع بمصر خلال أبريل 2019

شركة هيونداي

أعلن وكيل هيونداي الكورية الحصري في سوق السيارات المصري “جي بي غبور أوتو”، بطرح ثمان طرازات متنوعة السعات بمصر.

سيارة فيرنا

ويأتي في قائمة سيارات شركة هيونداي المقرر طرحها هي “فيرنا سيدان”، التي تتميز بصغر الحجم، والتي يتم تجميعها بصورة محلية الصنع، تتوفر السيارة بمحرك سعة تصل إلى 1.6 لتر بقوة 106 حصان، ويرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول، النوع الأول يدوي يتكون من 5 سرعات، والنوع الثاني أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

سيارة إلنترا

السيارة الثانية التي تقدمها شركة هيونداي هي سيارة إلنترا سيدان، وتقدم في السوق المصري المحلي بفئتين، الفئة الأولى HD، والتي تعمل بمحرك سعته تصل إلى 1.6 لتر بقوة 121 حصان، بالسيارات ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 و6 سرعات.

أما الفئة الثانية من سيارة إلنترا فهي “AD”، والتي تتوفر بمحرك سعته تصل إلى 1.6 لتر، بقوة 127 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

سيارات سوناتا

تقدم شركة هيونداي “سيارة سوناتا” موديل عام 2018، بثلاث فئات من التجهيزات بالسيارات، وكافة السيارات تعمل بمحرك سعته تصل إلى 1.6 لتر، بقوة 180، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

سيارة هيونداي أكسنت

توفر شركة هيونداي أكسنت أيضًا في سوق السيارات المصري نوعين من سيارة أسكنت من الأنماط “هاتشباك”، و”السيدان”، وكلا النوعين يعملان بمحرك سعة تصل إلى 1.6 لتر، بقوة تصل إلى 125 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

أما بالنسبة إلى السيارات الهاتشباك الصغيرة الحجم المطروحة من قبل شركة هيونداي تتوفر في سوق السيارات المصري عبر أيقونتها “i10″، التي يتم تتوفر بفئتين من التجهيزات، بمحرك سعته تصل إلى 1.2 لتر، بقوة 87 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

سيارة جراند i10

تعمل شركة هيونداي على توفير سيارة “جراند i10” بنمطين، النمط الأول “هاتشباك”، والنمط الثاني “سيدان Facelift”، كلاهما الطرازين به محرك سعة تصل إلى 1.2 لتر، بقوة 87 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

سيارة توسان

تنافس شركة هيونداي الكورية بفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV، من خلال أيقونتها “توسان”، توفر السيارات بسبعة فئات من التجهيزات، تعمل خمس من تلك الفئات بمحرك تصل سعته إلى 1.6 لتر، وبقوة 130 حصان.

يوجد بالسيارات ناقل حركة مكون من 6 سرعات، كما تعمل الفئتين الأعلى بمحرك سعته تصل إلى 1.6 لتر معزز “بشاحن تربو”، بقوة تصل إلى 175 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

سيارة كريتا

أما بالنسبة إلى السيارة الـSUV الثانية التي تقدمها شركة هيونداي وهي “كريتا”، تتوفر السيارة بخمسة فئات من التجهيزات، وتعمل كافة الفئات بمحرك سعته تصل إلى 1.6 لتر، وبقوة 123 حصان، بالسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

شركة سانج يونج

تقوم شركة سانج يونج الكورية الجنوبية بطرح سيارات في سوق السيارات المصري قبل سنوات تعد قليلة، وتنافس بسوق السيارات “الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات”، وتطرح الشركة طراز واحد من تلك الفئة من السيارات هي سيارة “تيفولي” التي توفرها الشركة بستة فئات من التجهيزات، وتعمل الفئات الخمس الأولى من تلك السيارات بمنظومة دفع ثنائية، ومحرك السيارة “رباعي السلندرات”، بسعة تصل إلى 1.6 لتر، وبقوة 128 حصان، بالسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

أما بالنسبة إلى الفئة السادسة فهي تعمل بنظام دفع رباعي، محرك تصل سعته إلى 1.6 لتر، وبقوة 138 حصان، تتمتع السيارات ناقل الحركة مكون من 6 سرعات.

شركة كيا

تطرح شركة كيا موتورز الكورية الصنع، من خلال وكيلها بمصر ، وهي شركة “EIT” المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات، عشرة طرازات من السيارات في سوق السيارات المصري، تتنوع السيارات بني فئة الهاتشباك الصغيرة، وفئة السيدان، وفئة الـSUV الرياضية، وفئكة السيارات الـ MPV، وسيارة الفان الخدمية.

وتعد سيارة “بيجاس سيدان”، موديل عام 2020 من أحدث السيارات المنضمة إلى عائلة شركة كيا الكورية داخل سوق السيارات المصري، كما أنها تعد من السيارة الرخيصة الثمن التي تحمل علامة كيا.

تتوفر سيارة بيجاس بفئتين من التجهيزات كلاهما والتي تعمل تبع منظومة الدفع التي تتكون من محرك “رباعي السلندرات”، بسعة تصل إلى 1.4 لتر، وبقوة 95 حصان، بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

وتقدم شكرة كيا بمصر أيقونتها لسيارة “بيكانتو هاتشباك الصغيرة”، بفئة واحدة فقط، والتي تم تزويدها بمحرك سعة تصل إلى 1.2 لتر، بقوة 87 حصان، ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

تقدم شركة كيا “سيارة سيراتو سيدان”، بشكلها الجديد إلى عملاء بسوق السيارات المصري، بـ 4 فئات من التجهيزات، وتعمل كافة الفئات بمحرك سعته تصل إلى 1.6 لتر، وبقوة 130 حصان، ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

أما بالنسبة إلى سيارة “كيا ريو”، والتي تتميز بشكلها الجديد، والتي تنافس بفئة السيدان متوسطة الحجم فتقدم من خلال ثلاثة فئات من التجهيزات، وتعمل جميعًا بمحرك سعته تصل إلى 1.6 لتر، بقوة تصل إلى 123 حصان، بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

ومن أيقونات شركة كيا الكورية المتاحة بمصر، سيارة سيد التي تتوفر بنسختين “هاتشباك”، وتتوفر منها ثلاث نسخ “كومبي”، والتي تعمل بمحرك تصل سعته إلى 1.6 لتر، وبقوة 124 حصان، ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تنافس شركة كيا الكورية بقطاع السيارات “الكروس أوفر الرياضية”، من خلال طرحها لسيارة سول التي توفرها الشركة بفئتين من التجهيزات، وتعمل بمحرك تصل سعته إلى 1.6 لتر ، بقوة تصل إلى 124 حصان، ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

يمثل شركة كيا الكورية بقطاع السيارات “الـSUV متعددة الاستخدامات الرياضية”، من خلال طرح أيقونتها “سبورتاج”، التي تتوفر من خلال أربعة فئات من التجهيزات، بمحرك تصل سعته إلى 1.6 لتر، وبقوة 140 حصان، وناقل حركة “ستيبترونيك” مكون من 6 سرعات.

وكذلك تقدم شركة كيا “السيارة الـSUV الثانية”، التي تحمل علامة كيا التجارية بمصر هي “سورنتو”، التي يتم تجميعها محليًا بمصر، وتتوفر من خلال 3 فئات من التجهيزات، وتعمل من خلال منظومة دفع ثنائي، وذلك في الفئتين الأولى، وكذلك الفئة الثانية بمحرك سعة تصل إلى 2.4 لتر، وقوة 172 حصان، ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

أما بالنسبة إلى النسخة الأعلى التي تقدمها شركة كيا الكورية فهي تعمل بنظام الدفع الرباعي، ومحرك تصل سعته إلى ما يقارب من 3.5 لتر، وبقوة 280 حصان، ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

أما بالنسبة إلى “قطاع السيارات الـ MPV الخدمية”، تنافس شركة كيا الكورية من خلال طرح سيارة “كارينز”، التي تقدم من خلال طرح فئة واحدة فقط من التجهيزات وهي “سباعية المقاعد”، تعمل بمحرك سعة تصل إلى 1.6 لتر، بقوة 135 لتر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تقدم شركة كيا في عائلتها السيارة العاشرة، وهي الأخيرة بسوق السيارات المصرية، من خلال “سيارة كارنفال” التي تنتمي لقطاع السيارات الفان، والتي تتوفر بـ 3 فئات من التجهيزات، فئتين تتسع إلى ثمان أشخاص، بينما تتسع الفئة التي تعد الأعلى من السيارة إلى أحد عشر شخص.

أما الفئات الثلاث من سيارة كيا كارنفال تعمل محرك تصل سعته إلى ما يقارب من 3.3 لتر، بقوة تصل إلى 270 حصان، بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

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