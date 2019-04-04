التفاصيل كاملة.. عن البطاقات “لا تلامسية” التي تصدرها البنوك

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تستعد البنوك المصري خلال الفترة الراهنة، بإجراء العديد من التجارب الخاصة بأداء اختبار ميزة أو خاصية “الدفع اللاتلامسي”، من خلال البطاقة التي تعمل على توفير ميزة المدفوعة المسبق، حتى يتمكن كافة عملاء البنوك من السداد عن بعد، وتأتي تلك التجارب التعاون مع “شركة بنوك مصر 123″، تبعًا لما تم التصريح به من قبل مسؤولين في التجزئة المصرفية.

فما هي البطاقة اللاتلامسية؟

تعتبر “البطاقة اللاتلامسية”، هي نوع من أنواع البطاقات البنكية الاعتيادية، لكن تلك الفئة من البطاقات تسمح بالدفع بطريقة إلكترونية عن بعد دون الحاجة إلى تمرير الكارت البنكي داخل ماكينة الدفع، التي تسمى “بوينت أف سيل” لدى البائع أو التجار، وتشبه البطاقة اللاتلامسية بطاقة “المترو الذكية”.

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وقد تلقت البنوك المصرية قبل أسبوعين العديد من التعليمات الواضحة من قبل البنك المركزي المصري من أجل العمل على إصدار تلك الفئة من البطاقات البنكية ، والتي تحمل ميزة “لاتلامسية”، قبل نهاية شهر مايو القادم لعام 2019.

ومن المتعين أن يتم استخدام تلك النوعية من البطاقات “اللاتلامسية”، بالأماكن المزدحمة، مثل “المطاعم، والجراشات، والمواصلات العامة، والنوادي”، من أجل مواكبة التطور التكنولوجي العالمي.

تعد “بطاقة ميزة”، هي بطاقة بنكية للاستخدامات المتعددة، والهدف الرئيسي منها، هو التوسع في تطبيق إجراءات الشمول المالي بين كافة شرائح المجتمع المصري، والعمل على تقليل تداول النقود في السوق المحلي.

يمكن للعميل أن يستخدم بطاقة ميزة في سداد المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية، إلى جانب استخدامها في عمليات الشراء من التجار ممن يمتلكون نقاط البيع الإلكترونية “POS”.

البنوك التي تصدر بطاقة ميزة اللاتلامسية

البنك الأهلي المصري.

بنك مصر.

البنك التجاري الدولي.

بنك القاهرة.

بنك التعمير والإسكان.

بنك التنمية الصناعية.

المصرف المتحد.

الشركة المصرفية العربية الدولية.

البنك الزراعي المصري.

أعلن مسؤولين في التجزئة بعدد من البنوك المصرية، “إن البنوك المصرية من المتعين أن تقوم بإصدار القواعد والإجراءات المنظمة الخاصة بالبطاقات اللاتلامسية من قبل البنك المركزي المصري من أجل تحديد الحد الأقصى الخاص بسداد المشتريات بصورة يومية أو شهرية.

مميزات بطاقة ميزة اللاتلامسية

توفر بطاقة ميزة اللاتلامسية سرعة تسديد كافة المشتريات، خصوصًا بالأماكن المزدحمة عن بعد، دون الحاجة إلى إدخال الكارت بالماكينة الدفع لدى التجار.

يتم استخدامها بطاقة ميزة اللاتلامسية في سداد بعض من المشتريات الصغيرة، مثل “المطاعم، والمواصلات، والمترو، وكذلك الجراشات”.

يقوم البنك بإرسال “رسالة نصية”، على الهاتف المحمول الخاص بالعميل، من أجل إتمام كل حركة يتم من خلالها استخدام الكارت ميزة اللاتلامسية.

هناك حدود من أجل السداد اليومي التي تتم من خلال استخدام الكارت اللاتلامسي من بنك إلى بنك آخر.

لا يطلب البنك من أي عميل إدخال الرقم السري من أجل سداد المشتريات التي تعد منخفضة فقط.

في حال فقد البطاقة اللاتلامسية، يقوم البنك بإيقاف البطاقة مباشرة، بعد أن يتم إجراء العميل اتصل بخدمة الخط الساخن.

بالنسبة لرسوم إصدار البطاقة اللاتلامسية يزيد بنسبة مئوية تصل إلى 100% عن البطاقة التقليدية، لإدراج خاصية جديدة على الكارت.

يستطيع أي عميل أن يقوم بإصدار كارت مدفوع مقدما لا تلامسيا دون شرط امتلاكه حساب بنكي.

يتيح البنك لكافة العملاء السابقين أن يقوموا باستبدال بطاقاتهم القديمة ببطاقات اللاتلامسية الجديدة.

كافة ماكينات البيع لدى المتاجر مؤهلة من أجل التعامل مع الكروت اللاتلامسية.

يستهدف البنك المركزي المصري في العمل على إصدار ما يقارب من 20 مليون كارت “ميزة” خلال ثلاثة سنوات، بحسب ما صرح به أيمن حسين خلال تصريحات سابقة له.

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