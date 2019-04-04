تعرف على موعد تسليم “الإسكان” لأراضي مشروع “بيت الوطن”

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كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الموعد الذي قررته الوزارة لتسليم قطع الأراضي المُخصصة بالمرحلتين الخامسة، والخامسة التكميلية، بمشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين العاملين بالخارج، بمنطقة الجولف سيتي بالحي السابع، بمدينة العبور.

حيث اعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم في تصريحات صحفية أن الموعد المقرر لتسليم قطع الأراضي الخاصة بمشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين العاملين بالخارج، بمناطق (الجولف سيتي بالحي السابع، بمدينة العبو)، هو بداية من يوم الأحد الموافق 14 إبريل من العام الجاري 2019 ومتستمر حتى يوم الأربعاء، الموافق 17 إبريل 2019.

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ومن جهته، قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور في بيان رسمي أصدرته وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس، الموافق 4 إبريل: “تسليم القطع من 1 : 15، الأحد 14/4/2019، والقطع من 16 :30، الاثنين 15/4/2019، والقطع من 31 : 45، الثلاثاء 16/4/2019، والقطع من 46 :66، الأربعاء 17/4/2019، تخصيص الأحد 5/5/2019، والاثنين 6/5/2019، لمن تخلف عن الاستلام”.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على طرح قطع الأراضي الخاصة بالمرحلتين الخامسة و السادسة بمشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين بالخارج، منذ عدة أشهر، مع الإشارة إلى أن تكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي المسئولة عن تحديد أسعار الأراضي طبقاً للوائح السارية بالهيئة.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن سداد سعر قطع الأراضي لن يكون بالجنيه المصري، لكن السداد كاملا أو سداد الأقساط سيكون بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار.