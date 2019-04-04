تقديم موعد صرف رواتب الموظفين في أبريل ومايو

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قررت وزارة الماليّة المصريّة ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، اليوم الخميس الموافق 4 أبريل من العام الحالي 2019 ، صرف رواتب وأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة ، بما فيها المحول على البنوك والخاصة بشهري أبريل ومايو في وقت مبكر ، وذلك بمناسبة قرب حلول موسم الإجازات والأعياد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة المالية ، بأنَّ صرف رواتب وأجور شهر أبريل الجاري ، سيتم بدءاً من يوم 22 وحتى يوم 30 أبريل الجاري ، بدلاً من المواعيد المعتادة شهريًا ، التي تحدد موعد الصرف في الفترة من 24 حتى 28 من كل شهر.

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وأشار بيان الوزارة ، إلى أنَّ تعليمات الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2019 ، والخاصة بتبكير مواعيد الصرف ، شملت أيضًا مد موعد صرف باقي مستحقات الأجور والرواتب ، وذلك تيسيرًا على العاملين في الدولة ، وبحيث تستمر عمليات الصرف من يوم 8 مايو وحتى 12 مايو المقبل ، في حالة تأخر بعض الجهات في عملية الصرف ، إذ إنَّ التعليمات السابقة كانت تقصر عملية صرف المتأخرات ، على الفترة من 8 وحتى 10 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق ، ونظرًا لأن يوم 10 مايو موافق يوم الجمعة وهو عطلة أسبوعية.

أما بالنسبة لمرتبات وأجور شهر مايو المقبل ، فتقرر تبكير مواعيد الصرف لتبدأ من يوم 23 وحتى 29 مايو المقبل ، بدلًا من الموعد المعتاد وهو 24 حتى 28 من الشهر ، بحسب البيان.

ولفت بيان وزارة المالية ، إلى أنَّ هذه التيسيرات تأتي حرصا من وزارة المالية ، على انتظام سير العمل في الجهات الإدارية للدولة ، وذلك تفعيلاً لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني (GPS) لكي يُطبّق بأعلى كفاءة وفاعلية.

وطالب الكتاب الدوري لوزارة المالية ، المسؤولين الماليين في الجهاز الإداري للدولة ، بضرورة الالتزام بتعليمات تقديم مواعيد صرف المرتبات والأجور.