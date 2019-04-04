“أوراسكوم” تستحوذ على “النيل للسكر” بقيمة 3.761 مليار جنيه

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نجحت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، في الاستحواذ على جميع أسهم رأس مال شركة النيل للسكر بالكامل، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.761 مليار جنيه.

حيث أعلن مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة برئاسة المهندس نجيب ساويرس، اليوم الخميس، الموافق 4 إبريلن أنه تم اعتماد تقرير المستشار المالى المستقل وهى شركة بى.دى.أو للاستشارات المالية، عن القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة النيل للسكر بسعر 2.84 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.761 مليار جنيه، ووافق المجلس، على الاستحواذ على كامل أسهم الشركة بقيمة 3.591 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد قروض المساهمين الحاليين بمبلغ 70 مليون جنيه.

ووفق البيان الذي أصدرته البورصة المصرية اليوم الخميس، فإن أسلوب وشروط السداد وكيفية الاستحواذ كانت من خلال سداد 10% من إجمالى ثمن الشراء، والبالغ قدره 359.1 مليون جنيه، فضلا عن قروض المساهمين وقدرها 70 مليون جنيه عند إتمام تنفيذ الصفقة، أما بخصوص النسبة المتبقية وهي 90% والبالغ قدرها 3.232 مليار جنيه، فسوف تكون بمثابة دين على الشركة، على أن يتم إصدار سندات إذنية لصالح البائعين كضمان للسداد، والذين سيقومون بحوالة حقهم فى قيمة إلى شركة أو تى أم تى أكويزيشن، والمساهم الرئيسى فى الشركة القابضة أوراسكوم، على أن يتم إيداع السندات لدى حساب وسيط ويتم الصرف وفقا للتعليمات المتفق عليها.

واشترطت شركة أوراسكوم على أنه فى حالة رفض الجهات المختصة لزيادة رأس المال يتم إلغاء صفقة الشراء وفسخ عقد البيع، وترد شركة النيل للسكر كامل الأسهم وتحصل على السندات الإذنية، وتسترد المبلغ المدفوع.