الإسكان تعلن طرح أكثر من 20 ألف شقة للحجز لفئة محدودى الدخل الأسبوع القادم

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صرحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعى دعم التمويل العقاري الدكتورة مي عبدالحميد، أنه سوف يتم العمل على طرح الإعلان الحادي عشر الخاص بمشروع الإسكان الاجتماعى خلال الأسبوع القادم.

وأوضحت مي عبدالحميد، أن الإعلان الجديد الحادي عشر سوف يتضمن أكثر من عشرين ألف وحدة سكنية بعدد من المحافظات المصري، ولفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن أبرز المدن التي يتم تضمينها الإعلان في محافظات صعيد مصر.

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وأشارت إلى أن “شروط الحجز” الخاصة بالإعلان الحادي عشر لا تختلف بشكل كبير عن شروط حجز الإعلان السابق العاشر، ومن تلك الشروط:

ألا يقل سن الشخص الراغب في الحصول على الوحدة السكنية عن 21 عامًا.

أن لا يكون قد سبق له الاستفادة بوحدة سكنية، أو قطعة الأرض.

وأضافت الدكتورة مي عبدالحميد أن تلك الوحدات السكنية جاهزة، وسوف يتم تسليمها فوراً إلى مستحقيها بعد التعاقد مباشرة مع الشركات والبنوك المشاركة فى مبادرة البنك المركزى المصري، بمقدم حجز لا يتعدى عن أربعين ألف جنيهًا مصريًا، حيث أن قيمة تلك الوحدة السكنية لا تتعدى عن 184 ألف جنيهًا مصريًا.

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