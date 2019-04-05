السعودية تهدد الولايات المتحدة بالتخلي عن الدولار في المعاملات النفطية

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كشف عدد من المصادر المطلعة على سياسة المملكة العربية السعودية في مجال إنتاج النفط والطاقة، على أن المملكة العربية السعودية لوحت بالتهديد للولايات المتحدة الأمريكية ببيع النفط الخاص بها بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي، في حال أقرت واشنطن قانونًا يجعل الدول الأعضاء بمنظمة «أوبك» عٌرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار.

وذكرت وكالة «رويترز» الإخبارية عن لسان تلك المصادر، أن خيار التخلي عن الدولار جرت مناقشته داخليا بواسطة عدد من كبار المسؤولين السعوديين في مجال الطاقة في الشهور الأخيرة، وقال اثنان من تلك المصادر الثلاثة: ” إن الخطة نوقشت مع أعضاء في «أوبك»”.

وأشار مصدر مطلع على سياسة النفط السعودية، إلى أن الرياض نقلت هذا التهديد السابق ذكره بتخليها عن العملة الأمريكية أيضًا إلى مسؤولين أمريكيين كبار في مجال الطاقة.

وأضافت وكالة «رويترز» إن احتمالات دخول مشروع القانون الأمريكي المعروف باسم «نوبك»، والذي يجعل الدول الأعضاء بمنظمة «أوبك» عٌرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار، حيز التنفيذ ضئيلة، لافتة إلى أنه ليس من المرجح أن تمضي السعودية قدمًا في هذا التهديد، بينما مجرد بحث المسؤولين السعوديين في مجال الطاقة بالرياض مثل هذه الخطوة يعد دلالة على انزعاج المملكة من التهديدات القانونية الأمريكية المحتملة لمنظمة «أوبك».